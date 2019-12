Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit, wie es im Polizeibericht von Donnerstagnachmittag heißt, seien am Mittwochmorgen Polizeibeamte von einem Mercedesfahrer in der Mozartstraße in Premnitz überholt worden.

Den 20-jährigen Fahrer gestoppt, ergab die Kontrolle, dass defekte Außenspiegel und eine zugeklebte Heckscheibe die Sicht nach hinten verhinderten. Bei der Kontrolle wurde der Mann zunehmend ungehaltener und ausfallender den Beamten gegenüber. Nachdem ihm die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt wurde, weitere technische Mängel und eine zu geringe Profiltiefe an den Rädern führten dazu, habe sich der Mann erst verbal, dann aktiv gewehrt. "Die Beamten mussten daraufhin mit dem Einsatz einfacher körperlicher Gewalt reagieren und den Mann mit Handschellen fixieren", heißt es im Bericht weiter.