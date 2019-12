regiobus ändert Fahrzeiten in der Mittelmark

Mittelmark Im Zuge eines kleinen Fahrplanwechsels erfolgen zum 9. Dezember folgende Fahrplanänderungen:

Die morgendlichen Fahrten der Linien 569 (bisher Mo-Fr 04:35 Uhr > Päwesin) sowie 558 (bisher Mo-Fr 05:16 > Brandenburg) verkehren auf der gesamten Strecke 2 Minuten früher.

Aufgrund des stabil erhöhten Fahrgastaufkommens wird an Schultagen um 14:03 Uhr ein zusätzlicher Bus von Brandenburg (Trauerberg) nach Wusterwitz eingesetzt. Dieser fährt zudem die Haltestellen in Woltersdorf an. Ab Wusterwitz verkehrt der Bus direkt weiter als Linie 563 nach Herrenhölzer über Vehlen.

Die Fahrt bisher um 13:35 Uhr (Schultage) von Pritzerbe nach Kaltenhausen verkehrt 10 Minuten früher.

Die Fahrt bisher um 14:11 Uhr (Schultage) von Treuenbrietzen nach Niemegk verkehrt 3 Minuten früher. Auf dieser Fahrt wird die Haltestelle Grabow nun um 14:30 Uhr regulär - nicht mehr mit dem Rufbus - bedient.

Die Fahrt bisher um 07:29 Uhr (Schultage) von Bad Belzig, Brücker Landstr. nach Bad Belzig, Weitzgrunder Weg verkehrt 2 Minuten früher.

Einzelne Fahrten zwischen Bad Belzig und Lüsse verkehren – ohne Halt in Preußnitz und Kuhlowitz – über die B246 (Ende der Umleitung).

Im Zuge der Baumaßnahme entlang der B246 zwischen Wiesenburg (Mark) und Reetzerhütten wurden alle betroffenen Fahrten mit einer Fahrzeitverlängerung von 3 Minuten versehen.

In der Spätverkehrszeit von 20 - 23 Uhr verkehren die Fahrten von Potsdam nach Werder (Havel) bis zu 2 Minuten früher.

Im Tagesverkehr 06 - 20 Uhr verkehren die Fahrten von Potsdam, Bhf. Charlottenhof bis Werder (Havel), Bahnhof bis zu 2 Minuten früher, um die Anschlüsse zum Zugverkehr zu verbessern.

Die Fahrt bisher um 07:13 Uhr (Mo-Fr) von Bliesendorf nach Werder (Havel) verkehrt 5 Minuten früher.

Weitere Infos und alle aktuellen Fahrpläne sind zu finden unter www.regiobus.pm.