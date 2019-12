BRAWO

Brandenburg Am Sonntag, 8. Dezember, 15 Uhr, bietet das Stadtmuseum die Themenführung "Brandenburgerinnen, die sich einmischten" in der laufenden Sonderausstellung "Enttäuschung Hoffnung Sehnsucht" an. Dabei geht es um Brandenburgerinnen, die sich politisch und gesellschaftlich engagierten.