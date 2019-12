MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im nächsten Frühjahr wird das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Eisenhüttenstadt eine neue Hausärztin als Verstärkung erhalten. Bereits Anfang November hatte das MVZ mit Goran Milosevic, einem Facharzt für Innere Medizin, eine Hausarztpraxis eröffnen können. Nahezu parallel war bekannt geworden, dass Dr. med. Elke Schulz zum Ende des Jahres ihre langjährige Praxistätigkeit beenden wird. Das Gesundheitszentrum, das ein Tochterunternehmen des Krankenhauses ist, habe sich engagiert, die zwangsläufig entstehende Lücke der Patientenversorgung zeitnah zu schließen, sprich eine geeignete Nachbesetzung zu finden, teilte Geschäftsführer Till Frohne am Donnerstag mit.

"Wir freuen uns, informieren zu dürfen, dass am 4. Dezember der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung zugestimmt hat, dass Anja Schwarze als internistische Hausärztin ab 2020 im MVZ angestellt werden darf", sagte der Geschäftsführer. Sie verfüge über eine mehrjährige Berufserfahrung in der Inneren Medizin und werde ab Februar punktuell Sprechstunden zusammen mit den anderen Hausärzten des MVZ durchführen. Voraussichtlich ab April 2020 werde Anja Schwarze in den dann renovierten Räumen der ehemaligen Praxis von Dr. Elke Schulz praktizieren. "Alle Patienten, für die sie bislang Hausärztin war, haben somit die Möglichkeit, hier weiter fachärztlich betreut zu werden", erklärt Frohne.