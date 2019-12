Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Das Stadtmuseum kann das Gemälde der Prinzessin Sophie Dorothea Marie von Brandenburg-Schwedt kaufen. Es kostet 16 000 Euro, aber der ideelle Wert für die Schwedter Sammlung ist viel größer. Aus eigener Kraft hätte das Museum das Bildnis der Prinzessin nicht erwerben können. Es befindet sich in Privatbesitz und der KunsthandelDr. Habeck hatte dem Museum leihweise das Gemälde überlassen, damit es um Spenden bitten kann. Die Märkische Oderzeitung hatte Anfang November über das Gemälde und die Kaufabsichten des Museums berichtet. Seitdem hat es eine große Spendenbereitschaft gegeben. "Man glaubt gar nicht, was die Einwohner von Schwedt bereit sind zu spenden. Sie wollen namentlich nicht genannt werden", sagt Museumsleiterin Anke Grodon. Manche Leute hätten zehn Euro gegeben. Eine Frau hat 1000 Euro gespendet, ein Mann 500 Euro. Anke Grodon sieht darin ein gutes Zeichen, dass die Schwedter für ihr Museum brennen. Sie dankt allen Spendern von Herzen. "Jetzt ist auch der Zuwendungsbescheid vom Kulturministerium über 5300 Euro eingetroffen. Er konnte aber nur kommen, weil Spenden aus Schwedt die Finanzierung gesichert haben", erläutert Anke Grodon. Die Stadtsparkasse Schwedt hatte ebenfalls 5300 Euro spendiert. Die Stadt Schwedt will jetzt den Rest des Geldes beisteuern, der durch Spenden nicht abgedeckt ist. Der Kämmerer hat grünes Licht gegeben.