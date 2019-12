Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Ein weiterer Baustopp bei der Sanierung der Döberitzer Kirche, so die Kirchengemeinde Premnitz in ihrer neuesten "Kirchenpost" für Dezember bis Februar, führte zur Verlagerung des ersten Konzertereignisses des kommenden Jahres. Die Tenöre4you werden am Samstag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr ihr Mitsingkonzert in der Premniter Kirche gestalten.

"Ein spektakuläres Programm, eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen", werben die Veranstalter für das Konzert der Tenöre4you.

Toni Di Napoli und Pietro Pato, einem großen Publikum bereits aus Fernsehauftritten in ARD, rbb und WDR bekannt, laden alle Leute, die Freude am Singen haben, zu einem Konzert mit Liedern ein, die jeder kenne, wie es weiter heißt. Zudem präsentieren die Tenöre4you einige Lieder in Pop-Klassik-Mischung. Lieder wie, "Volare", "Marina", My way", "Buona sera", "So ein Tag, so wunderschön wie heute", "Let it be", "Titanic", "The Cats", "Ave Maria", "Phantom der Oper" oder "Time to say goodbye" werden neben weiteren zu Gehör gebracht.

"Um das Publikum aktiv einzubinden werden Texte angezeigt. Ein Erlebnis – Gänsehaut pur - das alle Erwartungen übertrifft", so die Veranstalter.

Tickets im Vorverkauf sind erhältlich: im Gemeindebüro der Kirchengemeinde Premnitz in der Bergstraße 2, im Reisebüro der Havelpassage Premnitz, im Reisecafé in der Bergstraße 46B in Premnitz und beim Tourimusverein Westhavelland, Freier Hof 5, in Rathenow sowie online über die Homepage www.tenoere4you.de.