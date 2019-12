René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wie selbstverständlich liegt die havelländische Kreisstadt Rathenow an der ICE-Trasse Berlin-Hannover. Heimatkundlich bewanderte Zeitgenossen und die Bahn bevorzugen für die fast 250 Kilometer lange Strecke die Bezeichnung Lehrter Stammbahn. Sie soll ab 2023/24 zwischen Vorsfelde (Wolfsburg) und Wustermark (Osthavelland) durchgängig elektrifiziert und für höhere Geschwindigkeiten ausgebaut werden. Darüber wird online auf bauprojekte.deutschebahn.com informiert. Was eigentlich dem Bau der Lehrter Stammbahn unmittelbar voraus gegangen war, ist in der Bahngeschichte eher unterbelichtet.

Durch die Rathenower Brille betrachtet, brachten die Endsechziger Jahre des 19. Jahrhunderts kaum spektakuläre Ereignisse. In der Chronik auf www.rathenow.de steht nur: "In der Zeit von 1867 bis 1871 wurde die Eisenbahnstrecke Berlin-Stendal-Hannover fertiggestellt. Dies war ein wichtiger Faktor für die Rathenower Wirtschaft. Weiterhin stellte man den Rathenower Hauptbahnhof fertig." Ferner ist dort zu lesen: "Nach der Reichsgründung im Jahre 1871 kam es zum wirtschaftlichen Aufschwung in Rathenow. Dies hatte zur Folge, dass die Einwohnerzahl rapide anstieg."

Von beidem, also von Bahnanbindung und Reichsgründung, hatte die aufblühende Optikindustriestadt Rathenow erheblich profitiert. An die vielen Menschen, die zuvor auf mitteleuropäischen Schlachtfeldern ihr Leben lassen mussten, denkt man hierzulande kaum.

Der Bau der Lehrter Stammbahn stellte knallhartes machtpolitisches Kalkül dar. Preußen verband sich nun auch infrastrukturell mit dem vormaligen Königreich Hannover, das im sogenannten Deutschen Krieg zu den Verlierern gezählt hatte.

Preußen und Österreich rivalisierten damals um die deutsche Vorherrschaft und polarisierten. Noch gab es kein Reich, stattdessen zahlreiche Länder wie die Königreiche Bayern, Sachsen und Hannover. Neutralität war schwer zu wahren, die Staaten mussten sich wohl oder übel für eine Seite entscheiden. Auch Hannover gehörte zur antipreußischen Allianz. Im Sommer 1866 war es zur Schlacht bei Langensalza in Thüringen gekommen. Die Hannoveraner siegten zwar, doch konnten sie den Preußen nicht länger standhalten. König Georg V. kapitulierte. Im Herbst 1866 wurde das Königreich Hannover durch das Königreich Preußen annektiert. Auch andere vormals gegnerische Länder verleibte sich Preußen auf diese Weise ein.

Freilich wollte der König von Hannover nie auf Titel und Ansprüche verzichten. Mit der Familie lebte er in österreichischem Exil. Obgleich Hannover auch durch die Lehrter Stammbahn immer fester mit Preußen verbunden wurde, überdauerte doch die Feindschaft zwischen den Königshäusern sogar die Gründung des Deutschen Reichs (1871) mit den preußischen Hohenzollern an der Spitze.

Erst 1913 kam es zur Aussöhnung, indem sich Sprösslinge beider Dynastien vereinigten. Georgs Enkel Ernst August heiratete Victoria Luise, die einzige Tochter von Kaiser Wilhelm II. Die Eheschließung war ein national und international viel beachtetes Ereignis. Inzwischen war Rathenow noch größer und bedeutender geworden als Industrie- und Garnissonsstadt. Durch das junge Ehepaar rückte die Kommune nun in den Fokus.

Der zum Rittmeister beförderte Schwiegersohn des Kaisers stand zunächst in Diensten der in Rathenow stationierten Zieten-Husaren. Damals bezog das Ehepaar eine Villa in der Stadt. An den Deutschen Krieg und die Annexion Hannovers dachte nun niemand mehr. Die positiven Aspekte überwogen am Vorabend des Ersten Weltkriegs, der 1914 begann.