Matthias Henke

Sonnenberg Kommt die Gemeinde Sonnenberg bei der Aktion "Wir jagen Funklöcher" der Deutschen Telekom zum Zuge und kann damit den Mobilfunkempfang in einigen Ortsteilen verbessern? (Sonnenberg und Schulzendorf haben bereits neue LTE-Antennen). Das ist zwar noch nicht entschieden, doch gab es mittlerweile zwei Vor-Ort-Termine mit Vertretern der Deutschen Funkturm GmbH, wie Amtsmitarbeiter Henry Ehler jüngst die Gemeindevertreter informierte.

Die Deutsche Funkturm ist eine Tochter der Telekom, die mit der Planung und Realisierung von Antennenträgern betraut ist. Mastneubauten seien in den Ortsteilen nicht zwingend erforderlich, so Ehler. Um besseren Empfang für Baumgarten zu realisieren, ließe sich etwa eine zusätzliche Antenne in Meseberg installieren. In Rönnebeck könnte sich die Deutsche Funkturm darum bemühen, sich sich auf einem Mast der Firma Telefonico einzumieten. In Baumgarten wäre ein möglicher Maststandort in der Nähe des Feuerlöschteiches.

Entschieden ist aber noch nichts. Der Bewerbungsschluss der Aktion war erst am 30. November. Bundesweit werden damit nur 50 Mobilfunkstandorte realisiert. Medienberichten zufolge gab es aber mehr als 600 Bewerbungen.