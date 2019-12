Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Er ist blau, ist dicker als im Vorjahr und strotzt vor geschichtlichem Wissen aus mehreren Jahrhunderten. Der Angermünder Heimatkalender 2020 wurde am Dienstag im Angermünder Rathaus präsentiert. Der Verein für Heimatkunde konnte sich wieder auf viele Zuarbeiten ehrenamtlicher Autoren stützen, denen der Vereinsvorsitzende Eckhardt Walther ebenso dankte wie den Anzeigenkunden, die den Druck möglich machen.

Viele Mitwirkende und Geschichtsinteressierte waren bei der Präsentation dabei. Zuvor gab es einen Vortrag von Konrad Hölig, der die Entwicklung markanter Häuser der Angermünder Altstadt in Lichtbildern verglich. Besonderes Erstaunen weckten Zukunftspläne aus den 1970er-Jahren. Danach wäre von der historischen Bausubstanz außer den Kirchen nichts übrig geblieben. Eine Variante sah sogar fünf Hochhäuser rund um die Kernstadt vor. "Zum Glück wurden diese Ideen nicht umgesetzt", sagte Konrad Hölig.

Wie sich die Stadt dennoch verändert hat, ist auch im neuen Heimatkalender zu sehen, der mit dem Kalendarium beginnt. Bebildert wurde es unter anderem mit Farbaufnahmen von Stadtansichten, die der Angermünder Kunstschmied Wilfried Schwuchow in den 1960er-Jahren bei Arbeiten in luftiger Höhe machte.

Schlacht um Angermünde

Der Hauptartikel widmet sich der Schlacht um Angermünde, die sich 2020 zum 600. Mal jährt und in Angermünde groß gefeiert werden soll. Wie in dem Beitrag von Uwe Michas vom Landesdenkmalamt Berlin zu erfahren ist, hatte sie weitreichende Folgen und wird deshalb als eines der wichtigsten Ereignisse der brandenburgischen Geschichte des späten Mittelalters bezeichnet. Auch Beiträge von Lutz Libert vom Angermünder Museum spiegeln den aktuellen Stand der Forschung wider. Geklärt wird im Heimatkalender 2020, woher der Begriff "Ketzerangermünde" kommt, und ob Angermünde etwas mit Tangermünde zu tun hatte.

Dass der Heimatkalender diesmal fast 300 Seiten stark ist, hat mit seiner Vorgängerausgabe zu tun. "Wir mussten im vorigen Jahr einige Artikel zurückstellen", sagte Christiane Köhler, die mit Eckhard Walther für die Redaktion zuständig war. Diesmal gab es keine Probleme mit der Finanzierung. Allerdings wurde die Auflage auf 700 Exemplare gesenkt, gedruckt in der Druckerei Nauendorf, der für die jahrzehntelange Zusammenarbeit und die hervorragende Qualität gedankt wurde. "Jetzt hoffen wir, dass sich der Kalender gut verkauft, sonst wissen wir nicht, ob wir im nächsten Jahr einen herausgeben können. Unter 500 Exemplaren lohnt es sich nicht", meinte Christiane Köhler. Andere Städte hätten den Heimatkalender bereits eingestellt. Dabei wird dem Angermünder bescheinigt, in dieser Form einmalig zu sein, auf hohem Niveau und privat finanziert.

Allerdings werden auch die Leser und die Autoren immer älter. Mit Peter Schröder habe man in diesem Jahr einen aktiven Mitstreiter verloren.

Der Angermünder Heimatkalender ist zum alten Preis von zwölf Euro in Angermünde bei Blumen-Theiß und beim Tourismusverein und in Schwedt in der Verlagsbuchhandlung Ehm Welk erhältlich.