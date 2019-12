Gerald Stamm

Fürstenwalde Gespielt wurde in der Sporthalle der Grundschule Niederheide in Hohen Neuendorf, wohl eine der modernsten des Landes. Die gut 50 Aktiven von einem Dutzend Vereinen bewiesen dabei, dass sie noch längst nicht zum alten Eisen gehören und gerade die Sportart Tischtennis prädestiniert dafür ist, auch "im gehobenen Alter" hervorragende Leistungen zu vollbringen.

Für das bemerkenswerteste Ergebnis aus Sicht der BSG Pneumant Fürstenwalde sorgte Tino Heider, der in der Altersklasse 40 bis 49 nur eines seiner sechs Spiele verlor (1:3 gegen den am Ende drittplatzierten André van Leyen vom TTV Templin) und sich so den Einzeltitel holte. Alexander Gigl vom 1. KSV 64/90 Fürstenwalde wurde mit 3:3 Siegen Fünfter. Im Doppel unterlag Heider mit Patrick Richter vom gastgebenden Hohen Neuendorfer SV im Finale in drei Sätzen gegen Marcus und Stephan Pauli vom TTC Finow.

Gleich fünf Pneumant-Akteure gingen in der Altersklasse50-59 an die Tische. Jürgen Heinze, Guido Uecker und Andreas Hoffmann schieden nach der Vorrunde aus. Andreas Westphal erreichte als zweitbester Gruppendritter die Endrunde, wo der spätere Sieger Erik Kirsten (Finow) das Stoppzeichen setzte.

Duell um den fünften Startplatz

Einen guten Tag erwischte Karsten Mechler, der seine Gruppe mit 3:1 Siegen gewann. Im Viertelfinale unterlag er 1:3 gegenPeter Reinstein (Blau-Weiß Eggersdorf), der ebenso wie Robert Noack vom SV WoltersdorfRang 3 belegte. Der noch freie fünfte Startplatz für die Landesmeisterschaften wurde im Duell zweier Viertelfinal-Verlierer ausgespielt. Mechler schlug dabei seinen ehemaligen Vereinskameraden Frank Mücke (1. KSV) glatt in drei Sätzen und qualifizierte sich so für die Titelkämpfe am ersten Februar-Wochenende in Doberlug-Kirchhain. Im Doppel verloren Heinze/Noack das Endspiel gegen die Zwillinge Uwe und Peter Reinstein mit 1:3.

Gerald Stamm spielte erstmals in der Altersklasse 60-65. Mit 3:2 Siegen wurde der Pneumant-Akteur Dritter hinter dem favorisierten Holm Kirsten (Finow/5:0) und seinem Doppelpartner Béla Balint vom ESV Angermünde (4:1). Franz-Josef Biesel (SV Woltersdorf) kam auf Rang 4 (2:3). Gegen Kirsten/Roland Pauli triumphierten Stamm/Balint in vier Sätzen.

Günter Rehwinkel wurdeLandesbereichsmeister der AK 70-75, blieb in seinen vier Spielen sogar ohne Satzverlust. Manfred Schneider belegte Platz 4 (1:3), das Doppel gewannen sie gegen Rolf Möslein (alle Pneumant) und Gunter Justin (Eggersdorf).

Blieb das Viererfeld der 75-79. Justin siegte ungeschlagen vor Möslein, Horst Osnowski (Hohen Neuendorf) und Hartmut Hoffmann (Pneumant).

Ein Fürstenwalder Sextett hat sich somit direkt für die Landesmeisterschaften qualifiziert, hinzu kommt Mandy Ksink, die in der AK 40-49 konkurrenzlos war. Und auf Grund der geringen Teilnehmerzahlen darf sich wohl noch der eine oder andere Akteur Hoffnung auf einen Start in der Stadthalle Doberlug machen.