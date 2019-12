Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Vorrunden in drei Altersklassen sind abgeschlossen, die jeweils acht besten Teams sind für die Endrunde der Hallenkreismeisterschaften qualifiziert.

Die F-Junioren starten am Sonnabend um 10 Uhr mit der ersten "echten" Meisterschaft des Winters, denn bei den Bambini wurden alle Teams ohne Wertung geehrt. Aus 20 Teams sind die besten Acht weitergekommen und treffen nun in zwei Vorrundengruppen mit je vier Teams aufeinander. Die Halbfinals sind ab 12.12 Uhr angesetzt, das große Endspiel ist für 13.07 Uhr geplant. Titelverteidiger ist der Penkuner SV, der vor 12 Monaten den FC Schwedt mit 1:0 besiegte.

Am Nachmittag ab 14 Uhr starten die C-Junioren in ihr Championat. Hier war keine Vorrunde nötig, denn alle zehn Teams aus dem Kreisliga-Spielbetrieb starten. Deswegen gibt es am Wochenende hier auch die Ausnahme, dass fünf Teams in zwei Vorrundengruppen spielen und es dann weiter mit den Halbfinals und Platzierungsspielen geht. Das Endspiel ist für 19.55 Uhr angesetzt. Titelverteidiger ist der Angermünder FC (im Spielbetrieb Dritter mit acht Punkten Rückstand auf den führenden VfB Gramzow), der im letzten Jahr Rot-Weiß Prenzlau im Finale nach einem 3:3 mit 6:5 im Sechsmeterduell schlug.

Am Sonntag starten die E-Junioren um 10 Uhr. Auch hier bewarben sich in der Vorrunde 20 Mannschaften für den Hallencup. Für die acht Besten schließen sich nach der Gruppenphase zwei Platzierungsspiele (5 bis 8) an. Es folgen die Halbfinals, das kleine Finale sowie das Endspiel ab 13.07 Uhr. Seinen Vorjahreserfolg will Blau-Weiß Gartz sicher wiederholen, spielte damals 1:0 gegen Rot-Weiß Prenzlau.

Die D-Junioren beschließen das erste Hallenwochenende. Sie beginnen am Sonntag um 14 Uhr. 16 Mannschaften waren im Rennen, acht haben sich qualifiziert, darunter auch Titelverteidiger SpG Schönow/Passow, der im Vorjahr Blau-Weiß Gartz mit 3:2 besiegte. Genau diese beiden Mannschaften waren es auch, die sich in der Vorrundengruppe C ungeschlagen und punktgleich mit 13 Zählern an die Spitze setzten (spielten gegeneinander 0:0) und das Endrundenticket erhielten. Nach der Gruppenphase geht es auch hier mit Halbfinals und Platzierungsspielen weiter, ehe um 17.15 Uhr der Meister ermittelt wird.