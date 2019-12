Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Nachdem der 13. Spieltag auf Landesebene sich für das Eisenhüttenstädter Trio komplett als Unglückstag erwiesen hat, nehmen Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt, Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt und Landesklasse-Vertreter Müllroser SV am Sonnabend erneut Anlauf, um sich vom Tabellenende weg zu punkten. Am besten steht da noch Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt als Vorletzter da, wenngleich von der Roten Laterne wie die Dynamos und die Müllroser nicht weit weg, da punktgleich mit Schlusslicht SV Falkensee-Finkenkrug.

Mit dem Spiel am Sonnabend ab 13 Uhr beim Tabellendritten 1. FC Frankfurt kommt auf das von Andreas Schmidt trainierte Team eine schwer lösbare Aufgabe zu. Dass diese nicht unmöglich ist, hatten die Eisenhüttenstädter vor gut fünf Jahren gezeigt, als sie sich beim späteren Brandenburg–liga-Meister mit 7:4 durchgesetzt hatten. "Das war vor meiner Zeit als Trainer hier, aber ich erinnere mich. Ich hoffe auf eine erneute Überraschung. Wenn die Mannschaft dieses Spiel erfolgreich gestaltet, könnte sie sehr viel mitnehmen für die Saison. Hier zählen weniger taktische Zwänge als Emotion und Leidenschaft. Die Spieler haben eisern und verbissen trainiert. Wenn sie das am Sonnabend auch im Spiel umsetzen, dann haben sie eine Chance. Sie müssen den Gegner vor allem körperlich unter Druck setzen und die Fehlerzahl minimieren", sagt Schmidt.

Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle zur Verfügung, auch einige Routiniers kommen zurück. Lediglich der angeschlagene Lukas Szywala ist fraglich. Aus den damaligen Aufgeboten sind die Frankfurter Marcel Georgi, Artur Aniol und Robin Grothe sowie auf der anderen Seite Tony Wernicke, Alexander Mauch, Carsten Hilgers und Lukas Szywala dabei. Ohne die verletzten Christian Wulff, Jan Kretschmann, Benjamin Bartz, Dimitrij Altengof und den Gelb-gesperrten Toni Seelig muss Landesligist FSV Dynamo gegen Glückauf Brieske/Senftenberg antreten. Zudem ist Nico Urbansky noch nicht hundertprozentig fit, wird aber erneut auf der Bank Platz nehmen. Dynamo-Trainer Dirk Liedtke: "Das ist eine Hypothek, die musst du erst einmal verkraften und natürlich leidet darunter die Qualität, diese werden wir durch Leidenschaft ersetzen müssen. Kämpfen und laufen können wir, auch gegen Erkner haben wir das in einigen Phasen des Spiels ganz gut hinbekommen, nur hinten raus hat uns die Konzentration gefehlt."

Dabei sieht Liedtke sein Team nicht ganz so schlecht, wie es der Tabellenplatz aussagt. "Natürlich ist unser Ballbesitzspiel sehr fehlerbehaftet und fehlt uns nach vorne die Durchschlagskraft, aber das liegt auch an den vielen Ausfällen, die wir verkraften müssen. Unter den gegebenen Voraussetzungen steht die Mannschaft aber als Einheit zusammen und haut jedes Wochenende alles raus, um zu bestehen. Ich gehe davon aus, dass es gegen Brieske auch wieder so sein wird, wir wollen den Favoriten fordern."

Herrgoß ist keine Option

Nach dem 2:4 gegen den ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte angesiedelten SV Woltersdorf ist der Müllroser SV auf den letzten Platz angekommen. Diesen wollen die Schlaubetaler in einem erneuten Heimspiel gegen Aufsteiger SG Müncheberg verlassen. Allerdings sind die Gäste als Tabellenführer mit Tuchfühlung zur Spitze nicht zu unterschätzen. MSV-Trainer Dirk Herrgoß fordert vor allem körperliche Präsenz in den Zweikämpfen, um den heimischen Platz innerhalb einer Woche nicht erneut als Verlierer zu verlassen. "Nachdem die Punktverluste gegen Wünsdorf und Woltersdorf für uns enttäuschend waren, ist gegen Müncheberg eher damit zu rechnen. Doch die Punkte aus den verlorenen Spielen zuletzt fehlen. Wenn am Sonnabend nichts für uns herausspringt, wird es in der Rückrunde ganz schwer", erklärt Dirk Herrgoß. Er muss auf den Rot-gesperrten Oliver Seifert ebenso verzichten wie auf Gordon Duran, der sich für die Schlaubetaler nicht mehr zur Verfügung stellt.

Verstärkung könnte Herrgoß auch im Offensivbereich gebrauchen, da neben Stürmer Paul Herrmann niemand derzeit trifft. Auch wenn der 50-jährige Trainer derzeit mit 18 Treffern die Kreisliga der Ü 50 anführt, ist ein Mitwirken im Landesklasse-Team für ihn keine Option. "Ich spiele beim 1. FC Frankfurt und dürfte nur für den MSV auflaufen, wenn dieser keine Alt-Herren-Mannschaft hätte. Zwar treffe ich auch noch in der Ü 35, doch für die Männer-Landesklasse wäre ich keine Hilfe mehr. Es sei denn, es fehlt ein Spieler."