Frankfurt (Oder) Zu seinem Halbserienabschluss freut sich der 1. FC Frankfurt auf ein Derby in der Branden-burgliga. Er empfängt am Sonnabend ab 13 Uhr den FC Eisenhüttenstadt. "Das wird kein Selbstläufer", warnt Jan Mutschler angesichts der Tabellenkonstellation. "Die wieder in den Abstiegskampf verstrickten Gäste werden beißen und kratzen. Da dürfen wir nicht nachgeben."

Abgesehen von der Diskrepanz zwischen der beinahe makellosen Heimbilanz (22 Punkte) und der Auswärtsschwäche (3 Zähler) stehen Aufwand und Nutzen bei spielerischer Überlegenheit der Frankfurter im krassen Gegensatz. "Zu Hause haben wir einfach mehr Glück", versucht der verletzte Sandro Henning eine Erklärung. Doch auch das jüngste 2:0 gegen den FSV Bernau fiel viel zu knapp aus. "Der Torabschluss ist wie verhext, daran werden wir in der Winterpause verstärkt arbeiten müssen", wirft Mutschler schon einen Blick voraus. "Vielleicht klappt es diesmal besser, wobei die Derbys gegen den FCE meist immer knapp ausgingen."

Das letzte Heimspiel hatte der 1. FCF (3./25) gegen "Hütte" (15./7) nach Treffern von Artur Aniol (2), Paul Karaszewski und Tobias Fiebig allerdings klar mit 4:0 gewonnen. "Da leisteten wir kaum große Gegenwehr", urteilt Andreas Schmidt. "Das wird diesmal anders sein", hofft und fordert der Gäste-Coach. "Entscheidend werden Leidenschaft und Taktik sein." Schmidt macht fehlende personelle Konstanz verantwortlich für die miese Bilanz mit zwei Siegen und einem Unentschieden in 13 Vergleichen. Der FCE musste 29 Akteure einsetzen, der FCF 21.

In der Gesamtbilanz seit der DDR-Oberliga-Saison 1990/91 stehen die Frankfurter vorn (10-6-6). Bemerkenswert war ihre 4:7-Niederlage nach 3:2-Führung in der Aufstiegssaison 2014/15. Aus den damaligen Aufgeboten sind die Frankfurter Marcel Georgi, Artur Aniol und Robin Grothe sowie bei den Gästen Tony Wernicke, Alexander Mauch, Carsten Hilgers und Lukas Szywala.

Während die Frankfurter wegen ihres vorgezogenen Vergleichs in Sachsenhausen (1:2) mit dem Derby bereits die Halbserie beenden und nach dem angepeilten 9. Saisonsieg zur Glühweinparty schreiten können, muss "Hütte" noch in Oranienburg ran.

Nicht nur Denny Danowski sehnt sich die Winterpause in der Ost-Landesklasse herbei. "Eine katastrophale Hinrunde, zwei Vergleiche müssen wir noch überstehen", wertet der Trainer von Markendorf (12./15) nach dem 1:2 bei den abstiegsbedrohten Beeskowern. Damit konnte Blau-Weiss das fünfte Spiel in Folge nicht gewinnen (0-1-4). Im letzten Hinrunden-Heimspiel am Sonnabend um 13 Uhr gegen Grün-Weiß Bestensee (7./20) müssen wieder Spieler von den Altherren und der 2. Mannschaft die arg dezimierte Truppe auffüllen. "Über 90 Minuten müssen wir mit Einsatz und Willen ein ordentliches Spiel vor unserer Weihnachtsfeier abliefern", fordert der Coach. Im Vorjahr hatten die Markendorfer daheim 5:2 gewonnen. Aber da waren ja u. a. noch solche Torjäger wie die jetzt Langzeit-Verletzten Patryk Nowaczewski und Michael Lange dabei.

Herpel gehen die Spieler aus

Auch beim Kreisoberligisten 1. FCF II (4./24) ist die "Seuche" drin. Klaus Herpel bekommt wegen Krankheit, Verletzung, Job und Urlaub gerade mal eine Mannschaft zusammen. "Vorn haben wir keinen Knipser, und die aufgerückten Junioren haben noch nicht die robuste Männer-Qualität", urteilt der Trainer nach dem 0:2 in Wriezen, der dritten Niederlage in Folge inklusive Pokal. Im "kleinen Derby" am Sonnabend schon ab 10.30 Uhr gegen den FC Eisenhüttenstadt II (11./17) will man sich wieder ein Erfolgserlebnis verschaffen – danach auch noch in Steinhöfel.

Union Booßen (14./9) will nach dem 0:1 in Steinhöfel nun am Sonnabend ab 13 Uhr gegen die "Schießbude" MTV Altlandsberg (16./-6) etwas näher ans untere Mittelfeld heranrücken. Die Gäste, wegen fehlender Schiedsrichter mit sechs Minuspunkten belastet, haben in 13 Vergleichen mit einem Torverhältnis von 9:78 noch nicht punkten können. "Das müssen wir ziehen und dann auch im folgenden Stadtderby beim FC Union nachlegen", fordert Coach Frank Gohl.

Aufsteiger Lok Frankfurt (7./19) hat sich nach dem 4:1 bei Pneumant im engen Mittelfeld behaupten können, will zum Halbserien-Ende 20 Punkte haben. Jetzt beim punktgleichen Tabellennachbarn Blau-Weiß Wriezen II (9./19) scheint das möglich, zum Schluss gegen Spitzenreiter Neuenhagen eher nicht. "Wriezens Erste hat spielfrei, kann also die Zweite verstärken, aber auch darauf sind wir vorbereitet", so Alexander Mikulin.

Noch stärker als Booßen ist der FC Union (15./5) zum Punkten im Abstiegskampf verdammt. Nach dem 2:6 gegen Wiesenau und vor dem "Sechs-Punkte-Derby" am 14. Dezember müssen die Schützlinge von Nico Gärtner jetzt beim Storkower SC (5./20) ran. Bei unseren Kaderproblemen müssen wir das irgendwie lösen – mit Alten Herren und fünf willigen Junioren", so der Trainer.