Hajo Zenker

Berlin (NBR) Die massive Kritik an einem Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Intensivpflege trägt Früchte: Das Ministerium hat den Entwurf jetzt geändert.

Ursprünglich wollte Spahn die Intensivpflege mit Beatmung in den eigenen vier Wänden zur absoluten Ausnahme machen. Stattdessen sollten Betroffene in stationären Einrichtungen betreut werden. Dagegen waren Patienten, die an fortschreitendem Muskelschwund leiden und deshalb Beatmung brauchen, Sturm gelaufen. Sie wollen in ihren Familien leben bleiben und nicht zwangsweise stationär untergebracht werden.

Dem ist der Minister nun nachgekommen. Dem Gesetzentwurf zufolge, der am Donnerstag an die anderen Bundesministerien zur Abstimmung verschickt wurde, wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass etwa Menschen mit der Nervenkrankheit ALS zu Hause betreut werden dürfen. Zudem soll es für alle, die derzeit daheim gepflegt werden, unbegrenzten Bestandsschutz geben – und nicht, wie zunächst geplant, nur für drei Jahre.

Hintergrund des Gesetzentwurfes ist, dass viele Patienten, die in der Intensivstation einer Klinik künstlich beatmet wurden, etwa nach einem Schlaganfall, später in der ambulanten Versorgung an die Maschinen angeschlossen bleiben, obwohl eine Entwöhnung möglich wäre. Das Problem an längerer Beatmung ist nämlich, dass der eigene Atemantrieb zurückgeht. Muskulatur wird abgebaut. Damit der Patient das Atmen neu erlernt, wird in der Entwöhnung die maschinelle Beatmung schrittweise vermindert, damit sich die Muskulatur Stück für Stück wieder aufbaut.

Entwöhnung bleibt selten

Wer aber ALS hat, kann nicht entwöhnt werden. Der Muskelschwund ist unaufhaltsam. Insgesamt gesehen jedoch findet Entwöhnung viel zu selten statt, sagt die Gesellschaft der Lungenärzte. Das hat einen handfesten Grund – Geld. Für Pflegedienste ist Beatmung zu Hause lukrativ. Laut Siemens-Betriebskrankenkasse werden im Monat 15.000 bis 20.000 Euro fällig. Das Ministerium spricht gar von 24.000 Euro. In stationären Einrichtungen fallen 6.500 Euro an – die hier im Gegensatz zur häuslichen Betreuung anfallenden Eigenanteile der Patienten entfallen mit dem Gesetz, das Mitte 2020 vom Bundestag verabschiedet werden soll.

Zudem sollen nun für "Pflege-WGs" klare Qualitätsanforderungen gelten – und Kontrollen durch den Medizinischen Dienst greifen. Es sind immer wieder Fälle bekannt geworden, in denen dort mehrere Patienten von einer einzigen, nicht qualifizierten und schlecht bezahlten Kraft betreut wurden. Womit sich bisher exorbitante Gewinne erzielen lassen – zulasten der Patienten. Laut Jens Spahn will das Gesetz sicherstellen, "dass Intensiv-Pflegebedürftige bestmöglich versorgt werden. Das ist heute häufig nicht der Fall".