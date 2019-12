Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der schnellste Weg zu mehr Klimafreundlichkeit ist: Alte Heizungen durch neue, effiziente ersetzen.

Die Berliner Gasag hat 2018 deshalb einen Versuch gestartet. Sie bot Hauseigentümern in Steglitz-Zehlendorf bis zu 3000 Euro Prämie, wenn sie den Kohleofen oder den Ölkessel gegen eine moderne Erdgasheizung tauschen. Es gab mehr Anträge als Geld vorhanden war. 87 Heizungen wurden ausgetauscht. Gerhard Holtmeier, Vorstandsvorsitzender der Gasag ist zufrieden. "Man muss nur auf die Kunden zugehen"

Mit einer modernen Brennwertheizung könnte man etwa 30 Prozent CO2 einsparen, koppelt man sie mit Solar- oder Geothermie sogar über 40 Prozent. Und Kraft-Wärme-Kopplung bringe im häuslichen Bereich bis zu 60 Prozent mehr Effizienz, sagt Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW).

Klimafreundlicher durch moderne Geräte, grüne Brennstoffe und vielfältiger Technologien – so stellen sich der Verband und Gasag die Zukunft der Wärmeversorgung vor. Darüber informierten beide am Mittwochabend in Berlin. Die Gasag ist vor allem als Berliner Gasanbieter bekannt – obwohl sie längst auch Strom verkauft. Das Unternehmen unterhält ein rund 7000 Kilometer langes Gasleitungsnetz in Berlin – und ein ebenso langes in Brandenburg. Mit den Tochtergesellschaften EMB Energie Mark Brandenburg und Spreegas ist die Gasag in der Mark vertreten.

Ein Drittel der Gas-Kunden sind Brandenburger – sie leben vor allem im südlichen und westlichen Teil des Landes. Auf dem Land werde noch oft Öl genutzt, meint Holtmeier. Die Gasag würde gerne noch mehr Kommunen an ihr Gasnetz anschließen. Doch der Anschluss kleiner Gemeinden sei für den Versorger nicht wirtschaftlich. Staatlich unterstützt wird nur die Optimierung bestehender Anlagen, nicht aber der Neubau von Leitungen.

Neben effizienterer Technik setzt die Gasag in Zukunft besonders auf grüne Gase – Wasserstoff, Syntheseund Biogas. Bis zu 20 Prozent Wasserstoff im Gas verträgt unser heutiges Erdgasnetz, sagt Holtmeier. Investiert werden müsste in Abdichtungen. Auch die üblicherweise angeschlossenen Geräte würden laut Linke mit diesem Wasserstoffanteil funkionieren. Allerdings glaubt Holtmeier nicht, dass Deutschland seinen Wasserstoffbedarf in Zukunft allein dadurch decken kann, dass Windenergie zur Erzeugung genutzt wird. Wenn 20 Prozent Wasserstoff allein ins Berliner Erdgasnetz gespeist werden sollen, dann wäre der Flächenbedarf für die notwendigen Windräder riesig. Holtmeier glaubt, dass Deutschland Wasserstoff-Importe braucht aus Ländern wie Norwegen.

Wie teuer ein Wasserstoff-Erdgas-Gemisch künftig für die Verbraucher wird, hängt aus Sicht des Gasag-Chefs sehr von der Entwicklung des CO2-Preises ab. Je höher er liegt, desto teurer werden fossile Brennstoffe. Der Wasserstoffpreis sinkt im Verhältnis. Holtmeier rechnet mit weniger als zehn Prozent Mehrkosten durch eine Beimischung von Wasserstoff. Eine Rolle spielen bei der Preisentwicklung auch die Anlagen, die Elektrolyseure, die Wasserstoff mit Hilfe von Windstrom erzeugen. Die Technik entwickelt sich laut DVGW schnell und wird künftig zu einem Viertel der bisherigen Kosten produzieren können.

Um die Wasserstoffwirtschaft voranzubringen, treten Holtmeier und Linke für politische Zielvorgaben für den Einsatz von Wasserstoff ein – am besten europaweit. Holtmeier glaubt, dass Wärmeerzeugung in Zukunft vielfältiger sein wird. Auch Geothermie oder Biogas können dafür eingesetzt werden. Biogasanlagen speisen bereits ins Netz der Gasag ein. Deutschlandweit liegt der Anteil des Biogases im Netz derzeit bei einem Prozent.