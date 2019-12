Philipp Hruschka

Ulm (swp) So schlau ist die Technik also schon", sagt ein Passant und nickt anerkennend, während der kastenförmige Putzroboter mit Bahn-Logo einen Bogen um den Mann fährt.

Auf neu berechneter Route zieht die Maschine eine feuchte Spur durch die Bahnhofshalle. Der CR 700, so der Name des rund einen Meter hohen Geräts, ist ein autonomer Reinigungsroboter des Ulmer Start-Ups Adlatus Robotics. Bisher müssen vergleichbare Maschinen für die Reinigung größerer Flächen von Menschen geschoben werden, autonome Modelle mit aufwendiger Navigationssoftware sollen diese Arbeit erleichtern und den Unternehmen gleichzeitig Kosten einsparen.

Anteil am Markt noch gering

Das 2015 gegründete Unternehmen liefert seine Maschinen in mehr als 15 Ländern aus und gehört zu den festen Größen in einem noch kleinen Markt: Weltweit sind rund 100 CR 700 im Einsatz. "Doch der Anteil autonomer Modelle am Gesamtmarkt für Reinigungsmaschinen ist noch sehr gering", erklärt Peter Hug, Geschäftsführer des Fachverbands Reinigungssysteme beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Das wird sich nach seinen Worten aber ändern. Autonomes Reinigen habe eine hohe Priorität in den Entwicklungsabteilungen der meisten Verbandsmitglieder.

Der Absatz autonomer Modelle liegt laut Peter Hug näherungsweise noch unter einem Prozent des Gesamtvolumens. Insgesamt erwirtschaftete die deutsche Branche für Reinigungsmaschinen im Vorjahr etwa 940 Millionen Euro, rund 50 Anbieter beschäftigen hier 5400 Mitarbeiter.

Besonders heikel ist der Einsatz autonom fahrender Maschinen in der Öffentlichkeit. So testet Adlatus seit mehr als einem Jahr seinen Reinigungsroboter mit der Bahntochter DB Services am Ulmer Hauptbahnhof. Einerseits geht es bei dem Einsatz darum, die Reinigungsleistung zu verbessern, andrerseits untersuchen die beiden Unternehmen, wie Menschen auf den Roboter reagieren.

"Man kann eben keine Passanten schulen", erklärt Petra Ruckgaber, Marketingleiterin bei Adlatus. Im Gegensatz zur Industrie wissen die Menschen in öffentlichen Bereichen nicht immer, wie sie mit dem Roboter umgehen sollen. "Wenn so ein Gerät zu eng um einen Passanten herumfährt, kann das manche Leute verunsichern", sagt Ruckgaber. Gleichzeitig zeige der Test in Ulm aber, dass sich die Menschen sehr schnell an den Roboter gewöhnen.Vandalismus ist das Gerät bei seinem Arbeitseinsatz übrigens nicht hilflos ausgeliefert: Versucht jemand, den Roboter zu beschädigen oder ihn dauerhaft aufzuhalten, ertönt ein schriller Warnton, der das Personal auf den Plan ruft.

Neben dem Aufeinandertreffen von Robotern und Passanten gehört laut Verbandschef Peter Hug auch die Wirtschaftlichkeit zu den Herausforderungen der Branche. Nach Herstellerangaben könne man diese schon bei Flächen unterhalb von 5000 Quadratmetern erreichen. "Einfach ist dies bei Gebäuden wie etwa Sporthallen", sagt Hug. Je komplexer die räumlichen Strukturen, desto schneller stoße man mit autonomen Maschinen aber an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit.

Die Gefahr der Verdrängung von Arbeitskräften sieht der VDMA-Geschäftsführer nicht. "Bis ein Roboter autonom mit einem Blick die Aufgaben etwa in einem Büro erkennen und in einer Qualität wie eine Reinigungskraft wirtschaftlich ausführen kann, werden noch viele Jahre vergehen." Thomas Angele sieht dies ähnlich. Der Leiter des Servicebereichs bei der Bahn ist auch für den Ulmer Bahnhof und die Ergebnisse des dortigen Robotertests zuständig. "Wir können im Südwesten nicht alle Stellen in der Reinigung besetzen", erklärt er. Der Einsatz des Putzroboters koste daher niemanden den Arbeitsplatz. Im Gegenteil: "Der Roboter erleichtert die Arbeit unserer Reinigungskräfte erheblich."

Keine Stellen gestrichen

Das Fehlen von Reinigungskräften sei ein wichtiges Argument für den CR 700, findet auch Adlatus-Geschäftsführer Matthias Strobel und betont: "In keinem der Betriebe, an die unsere Roboter ausgeliefert wurden, sind Stellen gestrichen worden." Während die Qualität steige, würden Kosten eingespart. "Mehr als 95 Prozent der Reinigungskosten sind Personalkosten." Wirtschaftlich könne sich die Anschaffung in der Industrie schon nach rund eineinhalb Jahren rechnen. Ein weiterer Vorteil: Wolle man dann das Reinigungsintervall erhöhen, entstünden kaum zusätzliche Kosten. Die Zukunft der Technik sieht Strobel daher optimistisch. Schon in den nächsten ein bis zwei Jahren sei nach Abschluss der Testphase der flächendeckende Einsatz des CR 700 an größeren Bahnhöfen denkbar. Eine solche Entwicklung hält auch Peter Hug für realistisch: "Wo es größere Flächen zu bearbeiten gibt, etwa in Sportstätten, Veranstaltungshallen oder Flughäfen, sehe ich in wenigen Jahren schon viele autonome Maschinen im Einsatz."