Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Verkehrsverstößen, die ein Quadfahrer am 24. November begangen hat. Ein Streifenwagen verfolgte den Quadfahrer, der gegen 12.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Platanenstraße in Richtung Gartenstraße fuhr. An einem Feldweg verlor die Polizei den Fahrer aus den Augen. Er war mit einer Camouflagejacke bekleidet, auf deren Rücken eine schwarze 13 stand. Zudem trug er einen orange-schwarzen Helm sowie Motocross-Stiefel in Weiß, Schwarz und Orange.

Hinweise zum Fahrer nimmt die Strausberger Polizei unter Tel. 03341 3300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.