Sergej Scheibe

Ahrensfelde Ganz auf süße Obst-Weihnachten eingestellt sind die Schüler und Lehrer der Docemus-Schulen in Blumberg. Dazu gehören ein Gymnasium, eine Oberschule und eine Fachoberschule. Mehrere Stände in dem Schulgebäude, aber auch in den Außenanlagen bestückten die Schüler mit unterschiedlichen Angeboten. Dazu zählen dieser Waffel- und Schokoladenfrüchte-Stand, den die achten und zehnten Klassen betreuten. Mit dabei waren Pauline Hantke, Antonia Mähner, Gina Kroker, Jolina Jahn, Alea Daniel und Milena Buge. Anja und Linus Märtens ließen es sich als Gäste schmecken. Wer wollte, konnte sich nach der Stärkung auch etwas Bewegung verschaffen. An der Tischtennisplatte war dazu Gelegenheit.