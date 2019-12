Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadt Bad Freienwalde wird dem Beispiel ihrer Nachbarn vorerst nicht folgen. Der Hauptausschuss hat mit vier Nein-, drei Ja-Stimmen und einer Enthaltung die Mitarbeit in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft "Kulturerbe Oderbruch" (KAG) abgelehnt. Diese gibt es noch nicht, befindet sich aber in Vorbereitung.

Grund für die Haltung ist, dass sich die Mehrheit der Mitglieder des Hauptausschusses mit der Erklärung der Stadtverwaltung über die Verwendung des Mitgliedsbeitrags nicht zufrieden gibt. Laut KAG-Satzung wird der jährliche Beitrag pro Kommune mindestens 200 Euro oder 0,20 Euro pro Einwohner kosten. Im Fall der Kurstadt wären dies bei 12 000 Einwohnern 2400 Euro. Die KAG soll auf Initiative von Letschin und Golzow die Kommunen vereinen, die sich ums Europäische Kulturerbe-Siegel fürs Oderbruch als einzigartige Kulturlandschaft bewerben.

Landkreis zahlt doppelt

15 Kommunen, darunter Wriezen, haben ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt, so Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU): Der Landkreis, auch Mitglied, zahlt den doppelten Beitrag der Kommunen. Sie hofften nun, dass sich Bad Freienwalde als Mittelzentrum zur KAG bekennt. In der Kurstadt werde nun aber eine Verbindung zwischen Oderbruch-Museum und dem Kulturerbe-Siegel konstruiert, sieht es der Bürgermeister. Um Licht ins Dunkel zu bringen, hatte er Horst Wilke eingeladen. Der Ex-Bürgermeister von Neulewin ist Sprecher der AG, die die KAG vorbereitet. Dort arbeiten unter anderem Amtsdirektor Karsten Birkholz, die Bürgermeister Michael Böttcher (Letschin), Frank Schütz (Golzow), Tobias Seyfarth (Landkreis), sowie Kenneth Anders, Tobias Hartmann und Heike Schönherr von Museum mit. Die Mitgliedsbeiträge werden von der Oderbruch-Stiftung verwaltet, so Wilke. Inzwischen gebe es 30 Kulturerbe-Orte, in Freienwalde seien es bisher Fontanehaus, Oderlandmuseum und Heimatstube Hohensaaten. Ziel ist es, ein Netzwerk herzustellen und sich touristisch gemeinsam zu vermarkten.

21 Fragen an die Stadt

Die Fraktion Wählervereinigung 2019/FDP/WG Insel hatte einen Katalog mit 21 Fragen an die Stadt geschickt, die sich einerseits auf die Verwendung des Mitgliedsbeitrages zum anderen aber auch auf die 100 000 Euro beziehen, die die Stadt jährlich an den Trägerverein des Museums zahlt. Die zehn Seiten Antworten reichen Fraktionschef Detlef Malchow nicht aus. Es sei nicht klar, wo das Geld hinfließt. Er könne nicht erkennen, wofür das Museum den städtischen Zuschuss einsetzt. Reinhard Schmook (SPD); Vorsitzender des Ausschusses, bestätigte, dass die Verwendung der 100 000 Euro nicht klar sei.

"Da haben wohl einige Leute offenen Rechnungen", bewertete Wilke die Debatte. Die AG habe die Koordinierung des Kulturerbes dem Oderbruch-Museum als Dienstleistung übertragen. "Ohne die Unterstützung des Museums wären wir noch nicht so weit", sagte Wilke der MOZ. Enttäuscht sei er, dass auch Reinhard Schmook dagegen gestimmt habe, obwohl das Oderlandmuseum profitiere.