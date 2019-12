Auch Zuwanderer in der SPD wollen mehr Einfluss

Politiker mit Migrationshintergrund wollen mehr Posten im neuen Vorstand. "Die SPD hat sich 2011 das Ziel gesetzt, mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte in entscheidende Positionen zu bringen. Aktuell werden aber keine Diskussionen geführt, die Vielfalt in der Spitze abzubilden", beklagte der Chef der AG Migration und Vielfalt Aziz Bozkurt am Donnerstag. "Vor dem Hintergrund, dass die AfD die Gesellschaft spaltet, muss man da natürlich eine Antwort haben. Die SPD versteckt sich aber."

Der Parteivorstand hatte 2011 eine Zuwandererquote von 15 Prozent in führenden Gremien beschlossen. Sie blieb in der Praxis jedoch weitgehend bedeutungslos. Der NRW-Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel will das ändern. "Der Vorstand muss auch in den Führungsgremien der SPD die Wirklichkeit in der Gesellschaft abbilden, wenn er glaubwürdig sein will", sagte er. Die Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe ergänzt: "Die Vielfalt in unserer Gesellschaft sollte auch in der sozialdemokratischen Partei sichtbar sein."⇥mpu