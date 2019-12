Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Der neue Radweg auf dem Oderdeich zwischen Słubice und Górzyca wird nun doch von den hinderlichen Grenzpfählen in der Wegmitte befreit. "Damit wir uns nicht weiter schämen müssen", ließ Bürgermeister Mariusz Olejniczak vergangene Woche bei der Stadtratssitzung wissen. Er berichtete von einem Besuch in Krosno beim Kommandanten der Grenzpolizei Wojciech Skowronek. Der habe das Problem verstanden und Hilfe bei der Lösung zugesichert. Die Verrückung der rot-weißen Grenzpfosten an der Oder um einen halben Meter müsse noch in Warschau, vom Hauptkommandanten der Grenzpolizei, abgesegnet werden. "Ich bedaure, dass wir nicht früher nachgefragt haben", sagte Olejniczak. Die Pläne für den sieben Kilometer langen Radwegabschnitt stammten aus dem Jahr 2015, erklärt er. Damals habe die Ansage gelautet, die Grenzpfosten auf dem Deich seien unantastbar. Der im Oktober fertiggestellte Radweg, an vier Stellen mit einem Grenzpfosten gespickt, hatte für Hohn und Spott in Słubice gesorgt. "In naher Zukunft", versprach der Bürgermeister, werde nachgebessert. Die Grenzpfähle werden dann nicht mehr im Weg sein.