Inspiration aus Grünberg (Hessen): So oder so ähnlich könnten die Fürstenwalder Holzhäuser aussehen. © Foto: Thomas Weber

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Auf Brusthöhe 1,30 Meter im Durchmesser, rund 100 Jahre alt und nicht gerissen – Kiefern, die diese Merkmale aufweisen, hat Fürstenwaldes Stadtforstdirektor Thomas Weber für sein neuestes Projekt ins Auge gefasst. Mit der Wohnungswirtschaft GmbH (Wowi) will er Einfamilienhäuser aus Holz bauen.

Sie sollen auf städtischem Grund emporwachsen und vermietet werden. Die Mietvariante, sagt Weber, würde auch Menschen entgegenkommen, die nicht wissen, ob sie dauerhaft in Fürstenwalde bleiben wollen. Anfang 2020 gebe es einen Termin für konkrete Absprachen mit Wowi-Geschäftsführer Thomas Buhl.

Die Idee hat sich Weber von Karl Georg Graf zu Solms Laubach abgeschaut. Der hatte keine Lust mehr, sein Holz zu den miesen Marktpreisen zu verschleudern, ließ daraus lieber Bretter und Balken sägen, um einen Wohnpark im Schwedenhaus-Stil zu errichten. Den hat Weber sich angesehen – und war begeistert.

Im Hauptausschuss am Mittwochabend hat der Stadtforstdirektor den Hausbau als eines von mehreren Projekten genannt, mit denen er die Geschäftsfelder des kommunalen Eigenbetriebs erweitern möchte. Zudem soll im Revier Kleine Tränke, 300 Meter nordöstlich der Rauenschen Ziegelei, ein Wohnmobilpark mit 300 Stellplätzen und entsprechender Infrastruktur entstehen. "Das ist auf einem guten Weg, wir sind jetzt in der frühzeitigen Beteiligung, unser Ziel ist die Eröffnung im Jahr 2022", nennt Weber den Stand. Ein weiteres, die Baumhotels am Trebuser See, seien "etwas zurückgestellt", da der Fachbereich Stadtentwicklung im Rathaus begrenzte Kapazitäten und die Untere Naturschutzbehörde Vorbehalte habe.

Doch das ist ein kleineres Problem – das größere betrifft die Haupteinnahmequelle des Stadtforstes, den Holzverkauf. "Wir haben ein negatives Bilanzergebnis, obwohl wir mehr Holz anbieten", sagt Weber. Statt 20 000 Kubikmeter will er im kommenden Jahr 26 000 an den Markt bringen. Sonst müsste der Verlust aus den Rücklagen ausgeglichen werden.

"Was führt zum Absinken des Holzpreises?", erkundigte sich Jens-Olaf Zänker (Bündnis 90/Grüne). "Wir haben Massen an Schadholz am Markt, die Menge entspricht dem Jahresumsatz von Deutschland", erklärte Weber. Aus diesem Grund beginne er erst in der Mitte des nächsten Jahres mit dem Holzeinschlag, in der Hoffnung, dass sich der Preis bis dahin stabilisiert habe. Er hätte es noch lieber gesehen, wenn 2020 weniger Bäume im Stadtforst gefällt würden, sagte Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) – schon wegen der 300 Hektar Wald, die in Grünheide für die Tesla-Gegafactory fallen und auf den Markt drängen.

Einnahmen aus CO2-Zertifikaten

Perspektivisch müssten andere Potentiale gesucht werden, um Einnahmen aus den 4670 Hektar Wald zu erzielen. Beide, Weber und Rudolph, hoffen dabei auf CO2-Zertifikate. Auf der Internetseite der Stiftung Unternehmen Wald findet man die Faustformel: Ein Hektar Wald speichert pro Jahr über alle Altersklassen hinweg rund 13 Tonnen CO2. Geht es nach den Vorstellungen von Thomas Weber, braucht die Stadt mittelfristig auch einige Kubikmeter Holz zum Heizen der Holzhäuser – mittels Blockheizkraftwerk sollen sie versorgt werden.