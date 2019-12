Sandra Pudimat und Tobias Rietz arbeiten in der Gronefelder Keramikwerkstatt an einer Pflanzschale. Jedes Produkt bekommt einen individuellen Anstrich. Im Hintergrund (links) begutachtet Frank Hoffmann weitere Kunstwerke. © Foto: Louisa Theresa Braun

Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) (MOZ) Konzentriert streicht Tobias Rietz Ton in eine schalenförmige Gipsform. Anschließend wird er den Teil mit einer trichterförmigen Tonfigur zusammenfügen. Eine Pflanzschale soll daraus werden. Betreuerin Sandra Pudimat zeigt ihm, wie der Rand schließlich mit einem kleinen Hölzchen verziert werden kann. In den Gronefelder Werkstätten der Wichern-Diakonie in Frankfurt stellen Menschen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen Kunsthandwerk aus Keramik, Holz oder Textilien her. "Jedes Produkt wird individuell gestaltet, dadurch ist jedes ein bisschen besonders", sagt Geschäftsführer Frank Hoffmann.

Ziel der Gronefelder Werkstätten ist die Integration und Beschäftigung von Menschen, die wegen ihrer Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Insgesamt arbeiten 500 Menschen mit kognitiven Einschränkungen und 125 Fachkräfte, Sozialarbeiter und Bundesfreiwilligendienstleistende an den unterschiedlichen Standorten. Neben der Keramik-, Textil- und Formsteinwerkstatt sowie der Schreinerei sind das zum Beispiel die Verkaufsstellen, ein Bio-Bauernhof, der Wildpark, eine Gärtnerei, Küchen, Cafés und Wäschereien, außerdem eine Werkstatt für Montage- und Verpackungsarbeiten.

"Für jeden Menschen soll der richtige Arbeitsplatz gefunden werden", sagt Hoffmann. Außerdem kann sich jede Person auf einen Arbeitsschritt spezialisieren, in der Keramikwerkstatt zum Beispiel auf Formen, Bemalen oder Verputzen. Franziska Markus kreiert gerne Fantasie-Figuren und arbeitet gerade an einem geflügelten Pferd. "Das wichtigste ist, dass die Menschen motiviert sind", sagt Pudimat, und Tobias Ritz erklärt: "Ich kann mir kein besseres Team vorstellen!"

Die Produkte sind gefragt, vor allem in der Weihnachtszeit. Zum Adventsmarkt der Wichern-Diakonie am vergangenen Sonntag kamen mehrere hundert Besucherinnen und Besucher. Wer den verpasst hat, kann sich aber immer noch im Geschäft "Der Laden" nach Geschenken umsehen. Hier arbeiten unter anderem Stephanie Link und Rudolf Müller. "Es macht Spaß, die Leute zu beraten und den Laden kreativ zu dekorieren", sagt Link. Wer auf der Suche nach etwas ganz Individuellem ist, kann das direkt in der Werkstatt spezialanfertigen lassen, zum Beispiel Türschilder oder mit Namen versehenes Baby-Geschirr. Bis Weihnachten haben die Töpfer dafür leider keine Kapazitäten mehr. Die Herstellung eines Keramikprodukts dauert, da es mehrere Tage trocknen und gebrannt werden muss, nämlich zehn bis 14 Tage. "Unsere Stammkundschaft bestellt Weihnachtsgeschenke daher oft schon im August", sagt Pudimat.

Spezialanfertigungen

Die Tischlerei nebenan stellt überwiegend Auftragsarbeiten her, doch die meisten Möbelstücke brauchen sogar noch länger, bis sie fertig sind. "Gute vier Wochen auf jeden Fall", sagt Schreiner Matthias Gudemann. In der Werkstatt und im "Laden" gibt es aber auch ein Standardsortiment an Holzkisten und -hockern. Die Textilwerkstatt bietet dort unter anderem Kissen, Decken und Gardinen an.

Doch nicht nur Privatkundschaft ist an den Produkten der Gronefelder Werkstätten interessiert. Das "Germanische Langhaus" in Beeskow und das vegane Café "Tilda" in Berlin bestellen inzwischen ihr Geschirr bei der Keramikwerkstatt.

So sind die Gronefelder Werkstätten doppelt erfolgreich: Sie integrieren Menschen mit Behinderungen in einen Beruf, der ihnen liegt, und schaffen ein Angebot von besonderer Handwerkskunst für die Menschen aus der Umgebung – nicht nur zu Weihnachten.