Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Oh, das Karussell steht ja schon", freuten sich die Kinder, die am Donnerstagmorgen über den Stiftsplatz in Neuzelle zur Schule gelaufen sind. Und auch sonst ist schon einiges aufgebaut für den 26. Neuzeller Weihnachtsmarkt des gesamten Amtes Neuzelle. Eröffnet wird das zweitägige Markttreiben auf dem Stiftsplatz am Sonnabend um 13 Uhr. Ganz klassisch mit dem Anschnitt des Riesenstollens der Bäckerei Meyer, die ihren Hauptsitz in Groß Drewitz hat. Knapp drei Meter lang ist das süße Backwerk, das der Amtsdirektor und die Bürgermeister der drei Gemeinden des Amtes "zerlegen".

Buntes Markttreiben

Rund 70 Stände wird es nach Angaben der Besucherinformation auf dem Stiftsplatz und auf dem Brauhausplatz geben. Zudem hat das Geschäft Decora in der Frankfurter Straße an beiden Markttagen geöffnet. Im vergangenen Jahr gab es dort besonders leckere Suppe. Diesmal wird am Sonnabend um 16 Uhr ein erstes Weihnachtssingen mit Stefanie Matheus veranstaltet. Ansonsten können sich die Besucher vor der historischen Kulisse des Klosters kulinarisch verwöhnen lassen, sie können sich von Handwerkskunst inspirieren lassen und noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk kaufen, und sie lernen den ein oder anderen Verein etwas besser kennen. Für die jüngeren Gäste gibt es neben Karussell und Stockkuchen auch einen auch die ein oder andere Märchenfigur zu entdecken. Der Weihnachtsmann taucht sicherlich ebenso auf und lässt die Kinder strahlen.

Und natürlich ist auch auf der Bühne und in den Kirchen einiges los. So laden die Mönche an beiden Tagen um 13.15 Uhr zu ihrem Chorgebet ein und am Sonntag um 14 Uhr zu "Besinnlichen Stunden im Advent". Im Vorjahr reichten die Plätze im Kreuzgang des Klosters kaum aus, als sie Texte zu Advent und Weihnachten aus der 900-jährigen Geschichte der Zisterzienser präsentierten.

Auf der Bühne treten am Sonnabend (15.15 Uhr) die Weihnachtswichtel der Grundschule am Fasanenwald auf und auch die Pestalozzischule ist wieder mit dabei (16.30 Uhr) bei der Märchenweihnacht in Neuzelle. Die Schüler vom Rahn-Campus führen ebenfalls am Sonnabend in ihrer traditionellen Märchenstunde "Aschenputtel" auf (15.30.Uhr). In den Kirchen musizieren Chöre und lokale Künstler (Infokasten). Auch Ronny Gander darf da nicht fehlen. "Die Gäste können sich auf Weihnachtsklassiker freuen, aber auch neue und eigene Weihnachtslieder erklingen. Solo, Duetttitel, aber auch Lieder im Trio, mal gesanglich, mal instrumental geben dem Konzert einen unverwechselbaren Rahmen. Die Leute kommen danach immer zu uns, und sagen es war anders aber sehr schön und den Zauber der Weihnacht können wir so den Menschen nahe bringen", sagt der Treppelner Sänger.

Verkehrsbeschränkungen

Aufgrund des Markttreibens kommt es in der Ortslage Neuzelle am Wochenende auch zu zahlreichen Verkehrsbeschränkungen. Teilweise gibt es lediglich Beschränkungen, teilweise aber auch Vollsperrungen. Betroffen sind: der Brauhausplatz, die Bahnhofstraße, die Frankfurter Straße, die Kruggasse, die Kirchstraße, An der Kanzlei, die Hochstraße, die Bergstraße und der Priorsberg. Die Bahnhofstraße wird beispielsweise in Richtung Denkmal zur Einbahnstraße. Was das Parken angeht, so gibt es zum einen Stellplätze an der Bahnhofstraße beim Döner-Imbiss. Auch an der Waldstraße können Fahrzeuge abgestellt werden – zum einen in der extra Einbuchtung in Richtung Gewerbegebiet. Auf der anderen Straßenseite werden zudem Hinweisschilder aufgestellt, die das Parken am Straßenrand ermöglichen, allerdings mit einer Fahrzeugseite auf dem Geh- und Radweg. Weil dies alle Verkehrsteilnehmer einschränkt, wird das Tempo für die zwei Tage am Wochenende von 60 auf 30 km/h reduziert.