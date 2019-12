MOZ

Ziltendorf (MOZ) Mit einem musikalischen Gottesdienst und der Einführung der örtlichen Gemeindekirchenratsmitglieder wird am Sonnabend, 7. Dezember, die "Ziltendorfer Weihnacht" um 13 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Kirchstraße 9, eröffnet. Gastgeber sind die Kirchengemeinde, die Kommune und Vereine. Die Predigt hält Pfarrer Mathias Wohlfahrt. Neben dem Chor "Cantates" werden Schüler der Grundschule "Ziltendorfer Niederung" Advents-Lieder singen. Dem Gottesdienst schließt sich ein buntes Unterhaltungsprogramm mit großer Kaffeetafel an. Ab 16. 15 Uhr wird im Jugendraum des Gemeindezentrums (2. Etage) ein Puppentheater aufgeführt. Um 17 Uhr folgt der Auftritt des Männergesangvereins "Germania" 1885 Fürstenberg/Oder. Für gute Laune mit Musik ist danach weiterhin vor dem Gemeindehaus gesorgt. Besonderer Ehrengast, so Pfarrer Mathias Wohlfahrt, werde dort die zahme Eselin "Ronja" sein, die der Ziltendorfer Steffen Blum samt einigen Schafen mitbringt.