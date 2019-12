René Wernitz

Brandenburg/Havelland (MOZ) Am Unterlauf der Havel ist der Westen des Bundeslands. Daher Westbrandenburg als Name der gemeinsamen Wirtschaftsregion, die die Havelstädte Brandenburg, Premnitz und Rathenow seit 2011 bilden. Mit ihnen im Boot sitzt der Landkreis Havelland. Die Kooperation ist bis Ende 2019 befristet. Danach soll sie aber unbefristet fortgesetzt werden.

Den Brandenburger Stadtverordneten hat Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) kürzlich das von den Kommunen zu unterzeichnende Vertragswerk zur Abstimmung darüber vorlegt. Es wurde angenommen. In der Präambel steht, dass sich die Kooperationspartner auch zukünftig dem Leitsatz "Kooperieren statt Konkurrieren" verpflichten und daher dieser Kooperationsvereinbarung ohne zeitliche Befristung schließen würden. Als "nicht zielführend" betrachtet man zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Aufnahme weiterer Kooperationspartner. "Eine räumliche Erweiterung der Region wird daher momentan nicht weiter verfolgt. Jedoch hat sich vor allem im Bereich Fachkräftesicherung gezeigt, dass auch aufgrund der topografischen Lage der Städte Rathenow, Premnitz und Brandenburg an der Havel überschneidende Lebenswelten mit anderen Gemeinden der Landkreise Havelland und Potsdam-Mittelmark bestehen", wie es in der Präambel heißt.

Tatsächlich zielt "Kooperieren statt Konkurrieren" noch an unmittelbar benachbarten Kommunen vorbei, die ebenso Teil der Region an der Unteren Havel sind - etwa die Gemeinde Milower Land (Landkreis Havelland) und die Stadt Havelsee (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Ein aktuell aus der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam stammender Vorschlag, reicht sogar über die nahe Grenze zu Sachsen-Anhalt hinaus.

Leona Heymann, Leiterin des für die hiesige Region zuständigen IHK-Regionalcenters sieht die bislang beteiligten Städte in der sogenannten Zweiten Reihe. So wird nunmehr der berlinfernere Raum bezeichnet. Während Berlin und angrenzende Regionen wie das östliche Havelland boomen, explodieren die dortigen Immobilienpreise. Vergleichsweise günstig ist dagegen der Westen Brandenburgs. Heymann meint auf Anfrage, dass die Städte der Wirtschaftsregion in den nächsten Jahren Entlastungsfunktionen für die Bundeshauptstadt übernehmen müssten. "Die Chancen für mehr wirtschaftliche Dynamik und zukunftsfähige industrielle Ansiedlungen liegen dabei auf der Hand", erklärt sie: "Wünschenswert ist - um noch mehr über den Tellerrand zu blicken - die Zusammenarbeit mit Städten wie Stendal und Genthin außerhalb der Landesgrenze."

Tatsächlich könnte auch aus dieser Richtung echtes Potential erwachsen. Denn bis Anfang der 2020erJahre sollen die zwischen Magdeburg und Schwerin bestehenden Lücken der neuen Autobahn (A14) geschlossen sein, die dann durchgehend von Dresden bis Wismar befahrbar ist. Sie verläuft dann nur wenige Kilometer westlich von Stendal. Die Direktverbindung von dort nach Rathenow besteht schon heute in der Bundesstraße 188.

Indessen soll bis Ende der 2020er Jahre die B102 zwischen der havelländischen Kreisstadt und der A2-Anschlussstelle Brandenburg an der Havel ausgebaut sein. Premnitz erhält eine Umfahrung, der Abschnitt von Gapel bis zur havelländisch-mittelmärkischen Landkreisgrenze wird dreispurig, ebenso der Abschnitt vom Kreisel Fohrde (Stadt Havelsee) bis zum Ortseingang Brandenburg an der Havel.