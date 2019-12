Juliane Keiner

Fläming (moz) Unfallkaterchen Lasse (BRAWO berichtete) geht es in seinem neuen Zuhause sehr gut. Darüber informiert Monika Wieger von den Tierfreunden im Fläming e.V.. Er lebt in Gesellschaft einer jungen Katzendame, der seine Behinderung, er kann das Beinchen noch nicht voll bewegen, egal ist. Die Nachuntersuchung - inklusive Röntgen - ergab, dass soweit alles gut verheilt ist. Eine weitere Regeneration des Beines braucht Zeit - die er bekommt in seiner Familie. Nochmal herzlichen Dank den Spendern, die die Behandlung ermöglicht haben!