Beeskow Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Groß Briesen haben auf der jüngsten Kreistagssitzung Oder-Spree in Beeskow am Mittwochabend gegen die Schließung ihrer Ortswehr protestiert. Das Gerätehaus in Groß Briesen war Tags zuvor von Mitarbeitern der Stadt Friedland geräumt worden. Hintergrund ist die Bündelung von Einsatzkräften an weniger Standorten, um die Einsatzbereitschaft besser abzusichern. In Groß Briesen möchte man aber an der Ortswehr festhalten. In einem separaten Gespräch hätten der Landrat sowie der für Feuerwehrfragen zuständige Dezernent Michael Burke zugesagt, sich um das Problem zu kümmern, berichtet Sven Baunack, einer der Sprecher der Groß Briesener Feuerwehr.