René Wernitz

Potsdam (MOZ) Der Ex-Minister ist jetzt Vorsitzender des brandenburgischen Landtagsausschusses für Europa- und Entwicklungspolitik. Christian Görke (Die Linke) wurde am Donnerstag einstimmig gewählt.

In der rot-roten Regierung war der aus der havelländischen Kreisstadt Rathenow stammende Görke (57) als Minister der Finanzen tätig. Nunmehr ist er oppositioneller Abgeordneter. Innerhalb seiner Fraktion wirkt er bereits als europapolitischer Sprecher.

"EU-Politik wird nicht nur in Brüssel gemacht, sondern auch aus den Regionen heraus. Im zweiten Halbjahr 2020 wird Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen – ein Zeitraum, in dem nicht zuletzt der Mehrjährige Finanzrahmen 2021-27 abgestimmt werden soll. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass Brandenburg sich stark macht für eine sozialere und nachhaltigere EU", so Görke im Nachgang seiner Wahl zum Chef des Europaausschusses.

In der vorigen Legislaturperiode hatte zunächst Kerstin Kaiser (Die Linke) den Vorsitz inne. Sie legte 2016 ihr Mandat nieder. Parteifreund Marco Büchel übernahm den Vorsitz. Er hatte es im September dieses Jahres nicht wieder in den Landtag geschafft. Nach der Wahl besteht die neue Linke-Fraktion aus zehn Abgeordneten, davor waren es noch 17.

Den neuen Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechend, hat Die Linke jetzt ein Mitglied weniger im Europaausschuss. Je drei Mitglieder gehören AfD und SPD an, zwei der CDU und je eins der Linken, BVB/Freie Wähler und Bündnis90/Die Grünen. Als Görke am Donnerstag einstimmig gewählt wurde, war der Ausschuss vollzählig.