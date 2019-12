René Wernitz

Brandenburg (MOZ) Westhavelländische Kraftfahrer, die aus dem südlichen Milower Land nach Brandenburg an der Havel gelangen wollen, müssen mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Denn die Brücke am Altstadt Bahnhof, unter der die Gleise der RB-Verbindung zwischen Rathenow und Brandenburg Hauptbahnhof liegen, ist seit Donnerstagabend voll gesperrt. Der Bahnverkehr und der ebenso unter der Brücke verlaufende Verkehr auf dem Zentrumsring (B102) bleiben von der Maßnahme unberührt.

Ingenieure des zuständigen Landesbetriebs Straßenwesen hatten nach routinemäßiger Prüfung der Querung die Vollsperrung angeordneten. Es wurden erhebliche Schäden festgestellt. Damit hat Brandenburg an der Havel ein Brückenproblem mehr. Denn auch die Brücke am Stadtausgang in Richtung Autobahn A2, über die der B102-Verkehr aus dem Westhavelland rollt, weist starke Schäden auf. Eine Sperrung blieb dort aber aus. Es genügte, die Fahrspuren auf je eine in jede Richtung zu reduzieren.