Carola Voigt

Angermünde (MOZ) An zwei Tagen fliegen beim HC Angermünde die Handbälle. Am Sonnabend absolviert die gemischte F-Jugend des Vereins das dritte Saisonturnier gegen vier Mannschaften aus Lychen, Templin, Prenzlau und Oranienburg. Um 10 Uhr wird die erste Begegnung, HC Angermünde gegen SV Berolina Lychen, angepfiffen. Das letzte Spiel bestreiten Lychen und Templin (13.45 Uhr).

Ab 16.30 Uhr müssen sich dann die HCA-Damen (14./2:20) der Oberliga Ostsee-Spree gegen Pro Sport 24 beweisen. Nachdem die Kellerpartie gegen den MTV Altlandsberg verloren ging, sind gegen den Zwölften der Liga (7:15) bei hoher Willenskraft Punkte möglich.

Am Sonntag spielen zwei SSV-Nachwuchsteams unter dem HCA-Dach. Bei der männlichen Jugend C kommt es ab 10 Uhr zum Spitzenduell zwischen dem Tabellenführer SSV PCK Schwedt (1./8:0) und dem SV Berolina Lychen (2./6:0). Ab 12 Uhr treffen in der weiblichen B-Jugend die SSV PCK Schwedt (6./5:7) auf die TSG Liebenwalde (8./0:8).

Die Landesliga-Herren des HCA reisen am Sonntag zum HSV Bernauer Bären (18 Uhr). Die Kreisliga-Frauen (16 Uhr) und auch die Kreisliga-Männer (18 Uhr) sind am Sonnabend bei der TSG Liebenwalde zu Gast.