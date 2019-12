Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Vor einer erneuten schweren Auswärtshürde stehen die Drittliga-Handballerinnen des Frankfurter HC. Am Sonnabend ab 19 Uhr sind die Schützlinge von Trainer Dietmar Schmidt zum Duell Dritter gegen Vierter beim TV Hannover-Badenstedt zu Gast.

Der Nordmeister überzeugt auch in dieser Saison weitestgehend. Bis auf ein Anfangsremis gegen die Reserve des Buxtehuder SV zogen die Niedersachsen nahezu unbehelligt ihre Kreise. Doch vor zwei Wochen musste die Mannschaft von Trainer Christian Hungerecker erstmals nach weit mehr als einem Jahr wieder eine Niederlage quittieren. Personell geschwächt unterlag Hannover beim MTV Heide 39:45.

Letztmals geschah das am 23. September 2018 – beim Frankfurter HC. Offenbar ging die Niederlage nicht ganz ohne Spuren an den siegverwöhnten Niedersachsen vorüber, denn gegen den TV Oyten retteten sie in der Vorwoche erst mit einem Kraftakt in den letzten Minuten einen knappen 30:29-Heimerfolg. "Wir müssen uns der momentanen Situation stellen – sowohl körperlich, als auch mental haben wir zur Zeit bei ein paar Spielerinnen Probleme", gesteht Hungerecker. Davon will Dietmar Schmidt sich aber auf keinen Fall beeinflussen lassen. "Wer das macht, hat bereits verloren", weiß der erfahrene Übungsleiter. "Im Gegenteil, nach den beiden Spielen ist Hannover jetzt erst recht in der Pflicht."

Nicht erst seit dem Videostudium kennt der FHC-Coach die Stärken der Niedersachsen. "Hannover spielt drei verschiedene Deckungsvarianten mit einer guten Torhüterin dahinter und kommt so immer wieder ins Konterspiel. Doch auch im Positionsangriff finden sie immer eine sehr gute spielerische Lösung." Bei seinem Team sieht Schmidt das Hauptanliegen im Hochhalten der Konzentration. "Wir hatten jetzt drei Spiele unter Hochspannung mit dem Höhepunkt zuletzt gegen Heide. Na klar hat die Mannschaft das gut gelöst, aber da kommt jetzt eben noch eins drauf. Wie sagt man so schön. Das nächste Spiel ist immer das Schwerste", bemüht Schmidt abschließend ein Zitat von Trainer-Legende Sepp Herberger. mbr