Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Seit dem Zusammenbruch zweier Bundestagsabgeordneter wird über die Arbeitsbelastung von Politikern gesprochen. Der Aufwand für Parlamentarier ist immens und geht weit über dii sichtbaren Plenarsitzungen hinaus. "Seitdem ich im Bundestag bin, schaffe ich keine Vorsorgetermine mehr, keinen Frauenarzt, keinen Augenarzt, keinen Zahnarzt", sagt die Abgeordnete Anke Domscheit-Berg (für die Linke) aus Fürstenberg. Die Arbeitsbelastung sei hoch. Bei 60 bis 80 Wochenstunden bliebe aber auch kaum Zeit für einen Ausgleich.

Der Bundestag wolle nun erreichen, dass zumindest nach 22 Uhr keine Sitzungen mehr stattfinden. Neben Ausschussterminen und Fachanhörungen gibt es diverse Gremientermine. Anke Domscheit-Berg ist Obfrau im Digitalausschuss und stellvertretendes Mitglied in zwei weiteren Ausschüssen. Doch auch außerhalb des Parlaments warten Termine: Infoveranstaltungen, Vernetzungs- und Lobbytreffen. Von 20 Einladungen könne sie höchstens eine annehmen, sagt die 51-Jährige. Hinzu kämen ja noch die Verpflichtungen im Wahlkreis: von B 96 bis Schleusensperrung. Außerdem ist Anke Domscheit-Berg als Expertin für Netzpolitik und Gleichstellung als Interviewpartnerin oft gefragt.

Belastung auch im Ehrenamt

Im Landtag ist die Arbeitsbelastung kaum geringer. Der Oranienburger Abgeordnete Björn Lüttmann (SPD) spricht ebenfalls von anstrengenden Arbeitswochen, in denen schnell 60 bis 70 Stunden zusammenkämen: Arbeit im Büro, Aktenstudium, Plenar- und Ausschusssitzungen, Ortstermine. Als Parlamentarischer Staatssekretär seiner Fraktion musste Lüttmann außerdem mit hohem Aufwand die Landtagsarbeit koordinieren und sich mit dem Koalitionspartner abstimmen. "Wer sich wählen lässt, weiß um dieses Arbeitspensum und stellt sich den anstehenden Terminen mit Freude und Neugier", sagt Lüttmann. Das ändere aber nichts daran, dass dies auf Dauer den Körper stark fordern kann. Er habe das nach einem Jahr mit zwei anstrengenden Wahlkämpfen selber zu spüren bekommen.

Lüttmann sagt auch, dass ehrenamtlich arbeitende Kommunalpoltiker oft ebenso einen sehr hohen Zeitaufwand hätten, den sie neben ihrem eigentlichen Job zu meistern hätten – und das ohne Diäten. Es werden lediglich Sitzungsgelder aus Aufwandsentschädigung gezahlt. Christian Erhardt, Stadtverordneter der FDP in Hohen Neuendorf und in der vergangenen Legislaturperiode auch Kreistagsmitglied, spricht von der Kommunalpolitik als Hobby, "so wie andere vier Abende in der Woche zum Fußball gehen". Als Chefredakteur des Magazins "Kommunal" beschäftigt er sich auch beruflich mit Kommunalpolitik. Er weiß deshalb, was ihn und andere motiviert:

"Von Ehrenamtlichen höre ich immer wieder, dass sie vor allem die Unabhängigkeit motiviert. Nur keine faulen Kompromisse, das tun, wovon man selbst überzeugt ist. Das gibt vielen Kraft und unterscheidet sie von hauptberuflichen Politikern. Wir Ehrenamtlichen sind nur uns und unseren Wählern verpflichtet, keiner Partei, es geht nicht um Aufstieg, Posten oder Macht. Wer das für sich nicht verinnerlicht, wird den Spaß schnell verlieren."

Doch Erhardt musste selbst erst lernen, das richtige Maß für sich zu finden. "Als ich 2008 anfing, ging das auf Kosten von Familie und Ernährung. Ich nahm über 20 Kilo zu. Erst als ich angefangen habe, bewusst Zeit für gemeinsame Abende daheim und auch Abende für Sport einzuplanen, fand ich wieder das Gleichgewicht", so Christian Erhardt.

"Heute wiege ich 35 Kilo weniger als vor elf Jahren." Er setze nun Prioritäten, lasse auch mal eine nicht ganz so wichtige Sitzung ausfallen und erwarte von Bürgern, dass sie auch akzeptierten, wenn er nicht "in jedem Thema fit" sei.

Gleich drei Mandate

Nicole Walter-Mundt (CDU) hat akzeptiert, dass die politische Tätigkeit "mitunter bis ins Privatleben" reiche. Wichtig sei, sich auf Aufgabenbereiche zu spezialisieren und im Team kollegial zusammenzuarbeiten. In der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung gelte, dass alle Sitzungen um 22 Uhr enden müssen. Das führte allerdings auch dazu, dass der Sozialausschuss in dieser Woche zu einer zusätzlichen Sitzung zusammenkommen musste. Nicole Walter-Mundt fehlte. Denn sie ist seit der Regierungsbildung in Potsdam in den Landtag nachgerückt. Neben dem neuen Job als Berufspolitikerin will sie ihre Mandate in der Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag behalten. Sie könne nun auf professionelle Mitarbeiter zurückgreifen, erklärt sie.

Um sich vor Überlastung zu schützen, hat sich Nicole Walter-Mundt eigene Regeln gemacht: "Handy aus ab 21.30 Uhr und Sonntage sowie christliche Feiertage gehören der Familie." Auch sonst nehme sie sich bewusst Zeit für ihre Kinder. Zwei- bis dreimal im Jahr fahre sie mit der Familie für ein paar Tage an die Ostsee. "Das möchte ich mir auch als Landtagsabgeordnete bewahren", sagt die 42-Jährige. In längeren Urlauben während der Schulferien lade sie außerdem "die Akkus wieder auf". Da unterscheide sie sich als Politikerin ja nicht von anderen Berufstätigen.

Die Ostsee war auch für Gerrit Große (Linke) regelmäßig der Ort, um wieder Kraft zu tanken. "Oft nur für ein oder zwei Tage, am Wasser entlanglaufen, das Meer sehen, sich durchpusten lassen", sagt die 65-Jährige, die 18 Jahre lang Mitglied des Landtags war. Jeweils fünf Jahre davon war sie Vize-Präsidentin des Landtags, Vorsitzende des Bildungsausschusses und Mitglied des Kulturausschusses. Das alles habe viel Arbeit bedeutet und Zeit benötigt. "Zwölf bis 15 Stunden an einem Tag waren normal. Es gab so gut wie kein freies Wochenende." Die Arbeit im Landtag erschöpfe sich ja nicht in Plenar- und Ausschusssitzungen. "Es gab viele Gremien, in denen man sich tummeln musste. Dazu kamen die gemeinsamen Sitzungen mit der SPD-Fraktion, Gesi genannt", so Gerrit Große.

Es sei auch nicht beim Pendeln zwischen Oranienburg und Potsdam geblieben. "Gerade bei den Themen Kita und Schule musste ich im ganzen Land unterwegs sein, an einem Tag von Perleberg nach Senftenberg", erinnert sie sich. Den eigenen Wahlkreis habe sie dabei manchmal vernachlässigt. Bedrückt klingt Gerrit Große, wenn sie von vernachlässigten Freundschaften berichtet. "Freunde sind doch wichtig, um einen zu erden. Damit man nicht völlig abhebt." Auch Bücher und Kultur seien notwendig als Kontrast zur Politik. Leider habe sie dafür viel zu wenig Zeit gefunden.

Seit dem Sommer gehört Gerrit Große dem Landtag nicht mehr an, politische Ehrenämter hat sie immer noch inne. Sie wolle sich jetzt mehr der Familie und Freunden widmen, Oma für ihre Enkel sein. "Aber es ist gar nicht so einfach, aus dem Hamsterrad rauszukommen", gesteht die frühere Schuldirektorin. "Ich bin es gewohnt, getrieben zu sein." Gerrit Große hatte immer einen maximal vollgestopften Terminkalender. Jetzt fällt es ihr schwer, die Hände auch mal ruhig zu halten. Für andere Politiker hat sie einen Rat: "Schonpausen machen, Zeit nehmen, um Freunde zu treffen und gute Bücher zu lesen."

Folge: Herzrhythmusstörungen

Anke Domscheit-Berg erklärt aber auch, wie schwierig der Alltag es macht, Auszeiten und Ausgleich zu finden. Und wie wichtig sie sind. "Ich weiß von vielen Kollegen, die alle möglichen Beschwerden haben, die krank zur Arbeit gehen. Wenn mein Schlafmangel zu groß wird, bekomme ich Herzrhythmussstörungen, die sehr angsteinflößend sind", berichtet die Premmitzerin. "Ich frage mich, wie manche Abgeordnete dieses Leben über viele Legislaturen aushalten, rein körperlich. Fragen muss man sich aber auch, welche potenziell sehr geeigneten Abgeordneten man durch die außergewöhnliche Belastung aus dem Parlamentsbetrieb ausschließt. Zum Beispiel Eltern mit kleinen Kindern, Mütter oder Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen oder noch anderen Verantwortungen im Leben. Der Preis, den die Familie zahlen muss, ist sehr hoch. In Sitzungswochen komme ich gar nicht nach Hause, im November waren das drei von vier Wochen, in denen mich mein Mann nicht zu sehen bekam."

Anke Domscheit-Berg war vor einem Jahr an einem persönlichen Wendepunkt. "Da hat mein Körper die Notbremse gezogen." Sie habe dann mit ihrem Team überlegt, was verzichtbar ist oder wie ein Ausgleich zu Abend- und Wochenendterminen hinzubekommen sei. Manchmal seien Kompromisse machbar. "Ich habe neulich selbst dem Heute-Journal gesagt, dass ich sonntags nicht für ein Interview nach Berlin fahren werde. Da haben die sogar ein Team nach Fürstenberg geschickt."

Nach zwei Wahlen ist Schluss

Doch es müsse sich grundsätzlich etwas ändern, fordert die Bundestagsabgeordnete. "17-stündige Plenarsitzungen machen kaputt." Auch im Bundestag müsse es Arbeitsbedingungen geben, die nicht gesundheitsgefährdend sind. Selbst wenn die Diäten hoch seien, dürfe man sich nicht dafür krankmachen. Und abgesehen vom Gehalt, wünsche sie sich, dass mehr Menschen ein besseres Bild davon hätten, wie Politik gemacht wird. Denn die verbreiteten Vorstellungen vom politischen Alltag hätten wenig mit der Realität zu tun. "Politik ist wirklich harte Arbeit."

Die Fürstenbergerin, die zum Ausgleich und zur Meditation vorm Schlafengehen und auf Bahnfahrten strickt und ansonsten nicht genug Zeit für Bewegung hat, will trotz der hohen Belastung als Bundestagsabgeordnete vermutlich erneut kandidieren – wenn es die Gesundheit zuließe.

"Erst nach einem Jahr ist man halbwegs produktiv, erst jetzt nach zwei Jahren habe ich das Gefühl, das System Bundestag besser zu verstehen und mich effektiver einbringen zu können. Das hätte sich alles gar nicht gelohnt, wenn es nur für zweieinhalb oder drei Jahre wäre. Mehr als zwei Legislaturperioden schließe sie aber mit Sicherheit aus", sagt Anke Domscheit-Berg. "Ich will keine Berufspolitikerin werden."