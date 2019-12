Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Fünfzig Rollen für elf Schauspieler in einer Stunde: das neue Märchen der Theatergruppe der Kunst- und Musikschule Havelland spart nicht mit Kostümwechseln. Ein Wechselbad der Gefühle ist für die Zuschauer garantiert: die Inszenierung des Stückes "Der glückliche Prinz" bietet etwas für’s Auge und etwas für’s Herz. So auch die Intention des Schriftstellers Oscar Wilde, der für seine blühende Phantasie berühmt war. Dies Märchen schrieb er zum Vorlesen für seine eigenen Söhne.

Die Theatertruppe nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch bekannte Orte, ferne Länder und gelangen am Ende zum Wichtigsten - dem Herzen der Menschen. "Der glückliche Prinz" frei nach Oscar Wilde wird im Theatersaal der Galerie am Blauen Haus in der Gartenstraße 31 inNauen am 7. Dezember um 14 und 16 Uhr, am 8. Dezember um 16 Uhr, am 14. Dezember um 14 Uhr und am 15. Dezember um 11 Uhr gespielt. Kartenreservierung unter dergluecklicheprinz.nauen@web.de, Eintritt frei.