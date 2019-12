DPA

Berlin (dpa) Trainer Urs Fischer will von einer Favoritenrolle für den 1. FC Union Berlin im Bundesliga-Aufsteigerduell gegen den 1. FC Köln gar nichts wissen.

"Ganz sicher nicht. Unser Ziel ist der Ligaerhalt, da bist du nie in der Situation, in eine Favoritenrolle zu kommen", sagte der Schweizer am Freitag bei einer Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei.

Dort konnten die Eisernen in ihrer ersten Saison deutschen Fußball-Oberhaus bereits vier Siege feiern, auswärts gelang Gegner Köln erst ein Erfolg. Fischer betonte aber: "Die werden uns das Leben so schwer wie möglich machen."

Die Vorzeichen sprechen dennoch klar für die Berliner, die zuletzt drei Heimsiege nacheinander feierten, darunter vor zwei Wochen gegen Borussia Mönchengladbach. Es werde wieder über Leidenschaft und Teamwork gehen, betonte Fischer, der sich mit seinen Spielern auf ein ausverkauftes Stadion freuen kann.

Der 53-Jährige rechnet allerdings damit, dass sich der Trainerwechsel bei den Gästen aus Köln an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bemerkbar machen wird. Markus Gisdol habe noch einmal mehr Zeit gehabt, mit den Spielern zu arbeiten. Mit 16 Punkten holten Fischer und seine Mannschaft aus den bisherigen 13 Spielen doppelt soviele wie der Tabellenvorletzte au Köln.