Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Eine 16-Jährige ist während ihres Spaziergangs mit dem Hund in Nauen angegriffen worden. Am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, war das Mädchen im Bereich Hamburger Straße Ecke Märkischer Ring unterwegs, als der unbekannte Täter oder die Täterin die 16-Jährige von hinten angriff. Die Jugendliche bekam zunächst einen Schlag ins Gesicht und dann in den Bauchraum bevor er oder sie unerkannt flüchtete. Der Hund biss noch nach Täter/Täterin und es könnte auch zu einer Armverletzung dadurch gekommen sein. Eine genauere Schilderung des Angriffs war der Jugendlichen nicht möglich, da alles so schnell ging und der Angreifer/die Angreiferin sofort floh.

Das Mädchen wandte sich an ihre Eltern und gemeinsam kontaktierte man die Polizei. Die alarmierten Rettungskräfte behandelten die Jugendliche vor Ort und brachten sie im Anschluss zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Trotz sofortiger Ermittlungen, konnte die Polizei noch keinen Tatverdächtigen ermitteln und sucht nun Zeugen der Körperverletzung. Zeugen, die die Tag beobachtet haben oder einen Flüchtenden /eine Flüchtende in diesem Bereich am Donnerstagabend bemerkt haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/275-0 oder nutzen das Hinweisformular im Bürgerportal auf www.polbb.eu/hinweis.