René Wernitz

Rathenow (MOZ) Es bleibt jetzt den Eltern zweier Zwölfjähriger vorbehalten, mit ihren Kindern Tacheles zu reden. Die wurden am Donnerstag in Rathenow beim Einbruch in eine Gartenlaube erwischt.

Ein Zeuge hatte am frühen Nachmittag die Kinder dabei beobachtet, wie sie in die Laube einstiegen. Alarmierte Polizeibeamte kamen gerade hinzu, als verschiedene Gegenstände aus dem Inventar offenbar gestohlen werden sollten. Der Tatort wurde dokumentiert und eine Anzeige aufgenommen. Schlussendlich wurden die Zwölfjährigen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.