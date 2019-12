MOZ

Eberswalde Ein 51-jähriger Türke randalierte am Donnerstag in seiner eigenen Wohnung in der Eisenbahnstraße so stark, dass die Polizei anrückte. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizisten nahmen den Randalierer fest und legten ihm dabei Handfesseln an. Auf dem Weg zum Funkstreifenwagen riss sich der Mann los und rannte gegen eine Wand. Dabei verletzte er sich und kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum. Dort griff der Randalierer Polizisten, Rettungskräfte sowie Ärzte an und versuchte erfolglos, diese zu beißen. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Personen, die ihnen gleichstehen, erstattet. Nach der Behandlung im Klinikum kam der 51-Jährige in eine Zelle des Polizeigewahrsams.