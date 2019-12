red

Wiesenburg Klaus Beirich schreibt zu seinem Programm: "Seit Februar 2016 singe ich Lieder vom Baggerfahrer, Musiker und Dichter Gerhard Gundi Gundermann (geb.1955 in Weimar, gest.1998 in Spreetal)". Mit seinen Liedern war er für die insbesondere im Lausitzer Kohlerevier arbeitenden Menschen einer von ihnen. Gundi verwendete sich auch für den Erhalt der Umwelt und äußerte sich kritisch zu sozialen Problemen im Osten Deutschlands. Gundis Lieder spiegeln oft seine ganz persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Leben, Sterben und Tod wider. Er trat solistisch mit Gitarre auf und war auch in verschiedenen Bandbesetzungen auf der Bühne zu erleben. Auch wirkte er in Hoyerswerda in der Musik- und Theatergruppe "Brigade Feuerstein” mit und verfasste Texte oder schrieb Lieder für Auftritte. In der Prignitz (Krams) gab er kurz vor seinem Tod ein letztes Konzert. Er verstarb 1998 zur Sommersonnenwende unerwartet zu Hause. "Obwohl ich Gundi nie begegnet bin und nie bei einem seiner Konzerte war, ist er mir dennoch in mein Herz gefallen wie in ein verlassnes Haus. Und da er sein Wirken als Tankstelle für Verlierer bezeichnete, so lädt er noch heute viele Menschen zum Auftanken ein."

Zu erleben ist "Beirich spielt Gundermann – Lieder vom Lausitzer Baggerfahrer" mit Klaus Beirich aus Dresden am kommenden Sonnabend, 14. Dezember, um 20.00 Uhr in Mal’s Scheune – Studio Wiesenburg. Vorbestellungen: 0178/ 6975720.