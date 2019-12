BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Natur- & Heimatfreunde laden zur letzten, etwa 10 Kilometer langen Wanderung in diesem Jahr von Gräben nach Bücknitz über die Modderwiese und Glienicke am Donnerstag, 12. Dezember, ein. Abfahrt ist um 11.10 Uhr vom ZOB mit dem Bus 559. Die Rückfahrt ist für 16.35 Uhr geplant. Es führt Wanderleiter Max Kalb, er ist bei Rückfragen von Interessierten unter 0152/51884758 erreichbar.