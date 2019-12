Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Nach der Sperrung der Brücke des 20. Jahrestages am Altstadt Bahnhof durch den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am 5. Dezember besuchte am 6. Dezember Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann das marode Bauwerk, um sich vor Ort zu informieren und das weitere Vorgehen mit Oberbürgermeister Steffen Scheller und dem Landesbetrieb Straßenwesen abzustimmen.

Im Rahmen des Vorort-Termins kündigte Beermann umfassende Untersuchungen durch den Landesbetrieb an, die nach ersten Einschätzungen mehrere Monate in Anspruch nehmen könnten. Danach wolle man mit der Umsetzung der dann festgestellten Maßnahmen beginnen. Die Frage, ob die 1969 errichtete Brücke, über die täglich rund 17.000 Fahrzeuge fahren und die auch eine große überregionale Bedeutung hat, nach der Sperrung von oben auch noch von unten gesperrt werden muss konnte Beermann zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten. Vielmehr verwies er auf die Sicherheit, die oberste Priorität habe.

Oberbürgermeister Steffen Scheller fordert, das seitens des Landes schnell Klarheit geschaffen werden muss, ob und wie es mit der Brücke weitergeht. Er sagte: "Stadt und Region, wir alle brauchen diese Brücke. Sie ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte für den gesamten Westen unseres Bundeslandes. Die Bedeutung geht weit über unsere Stadt hinaus und betrifft auch Potsdam-Mittelmark, das Havelland und reicht bis nach Genthin in Sachsen-Anhalt. Ich bin deshalb dankbar, dass der neue Infrastrukturminister sich direkt vor Ort ein Bild von der Lage macht. Die Pläne des Landesbetriebes für Straßenwesen sahen sowieso einen Ersatzneubau vor." Der allerdings sollte ursprünglich erst in den Jahren 2025/26 realisiert werden. Einen neue Zeitschiene ist allerdings noch nicht terminiert. Entscheidend dafür werden die Untersuchungsergebnisse durch den Landesbetrieb Straßenwesen sein. Kommt es wie geplant zu einem Ersatzneubau der maroden Brücke muss sich die Stadt Brandenburg an der Havelfinanziell an der Neuerrichtung der Straßenbahngleise und -anlagen beteiligen.

Bis dahin ist die Brücke nach derzeitigem Stand lediglich für Fußgänger und Radfahrer passierbar. Der gesamte Fahrzeugverkehr muss umgeleitet werden. Durch die Straßenverkehrsbehörde wurde in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen eine Umleitung erarbeitet: Die Umleitung erfolgt über das Gelände des SWB-Parks, konkret über die Spittastraße und August-Sonntag-Straße.

Als flankierende Maßnahme wurden Halteverbote auf der Friedrich-Engels-Straße und der Klingenbergstraße angeordnet, da hier mit hohem Ausweichverkehr der Anwohner zu rechnen ist. Auf der gesamten Umleitungsstrecke und an den Einmündungen Zanderstraße/Vereinsstraße und Magdeburger Landstraße/Friedrich-Engels-Straße werden die Lichtsignalanlagen an die zu erwartenden neuen Verkehrsflüsse angepasst.

Parallel dazu haben die Verkehrsbetriebe einen Notfahrplan mit neuen Linien eingerichtet, sodass die Menschen am Görden, Quenz und Walzwerksiedlung weiterhin mit dem ÖPNV in die Stadt kommen. Es wird anstelle der Linie 2 ein Schienenersatzverkehr ab Haltestelle Dreifertstraße über Quenzweg nach Waldcafe Görden und zurück geben, sodass dort ein Anschluss an die Linie 1 gesichert ist. Die konkreten Maßnahmen finden sich unter www.vbbr.de