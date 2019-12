Leonard Cohen: Thanks for the dance

Stefan Klug

Ein Album von einem Toten, kurz vor Weihnachten. Da schrillen doch die Alarmglocken. Aber nicht, wenn der Künstler Leonard Cohen heißt. Für den war der Tod noch nie das Ende, auch wenn der Zeitpunkt der Veröffentlichung sicher kein Zufall ist. Daher ist eine neue Platte drei Jahre nach dem Dahinscheiden weniger ungewöhnlich als mancher argwöhnen mag. Sohn Adam, der schon am letzten Lebenswerk mitgearbeitet hat, vollendete neun Songs, die sein Vater zu Lebzeiten und nah am Ende dazu, noch eingesungen hat. Wobei gesungen bei Cohen auch so eine Sache ist. Mehr gehauchter oder gebrabbelter Sprechgesang trifft es. Aber auch daran haben sich die Fans des sich ewig düster gebenden Künstlers längst gewöhnt.

Und die Stimme verbleibt so auch als Zentrum der gesamten Produktion. In jeder Hinsicht. Denn drumherum hat Adam Cohen sparsam, dafür aber sehr exzellent instrumentiert. Besonders hervor sticht dabei das harfengleiche Gitarrenspiel von Javier Mas. Auch ein einzelnes Klavier kommt zum Zuge und mitunter ein Chor. Stets so viel, das Cohen aus der Mitte des Raumes nicht allein präsent ist. Niemals jedoch so viel, dass die Stimme sich hätte anstrengen müssen, gegen die Instrumente zu bestehen. Das Gesamtbild ist dennoch unheimlich präsent. Von Vinyl klingt die Scheibe druckvoll und fein aufgelöst. Fast schon ein wenig überirdisch.

Leonard Cohen: Thanks for the dance; Legacy/Sony