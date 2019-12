Dirk Nierhaus

Hennigsdorf (MOZ) Ein neues Restrukturierungsprogramm inklusive Stellenabbau ist bei Schienenfahrzeug-Hersteller Bombardier vorerst vom Tisch. Zudem wird es nicht nur bis Jahresende, sondern bis Ende März 2020 keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Das hat Volkmar Pohl, Betriebsratsvorsitzender im Hennigsdorfer Werk, am Freitag der Belegschaft mitgeteilt. Im Gegenzug habe man sich in der Aufsichtsratssitzung des Konzerns am Donnerstag darauf verständigt, in Gespräche einzusteigen, um das Ende 2020 auslaufende Transformationskonzept weiterzuentwickeln, so Pohl weiter. Aus Sicht des Betriebsrats gehe es dann insbesondere um die Sicherung der deutschen Bombardier-Standorte sowie die Weiterentwicklung der dort gebündelten Kompetenzen, betonte Pohl.