Nancy Waldmann, Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverordneten haben am Donnerstag die Abschaffung des Begrüßungsgeldes für Studierende beschlossen. Es wird seit 2005 in Form einer einmaligen Erstattung der Semestergebühr (200 Euro) an Studierende ausgezahlt, die ihren Hauptwohnsitz nach Frankfurt verlegt haben. Zugleich brachte das Stadtparlament eine gemeinsame Stelle an der Viadrina auf den Weg, die die Zusammenarbeit zwischen Universität und Stadt im Bereich Kultur koordinieren soll. Die Stelle wird anteilig sowohl von der Stadt als auch der Viadrina finanziert und ist zunächst bis Ende 2022 befristet. Vor einer Fortsetzung soll die Kooperation evaluiert werden.

Knapp 110 000 Euro hatte Frankfurt 2017 an Erstattungen HochschülerInnen ausgegeben. Bei einer Befragung kreuzten jedoch nur die wenigsten an, dass sie des Geldes wegen nach Frankfurt gezogen seien. Ein Großteil dieser freiwilligen Leistung spart die Stadt mit dem Beschluss künftig ein. Daneben fließen bis zu 45 000 Euro in eine institutionalisierte Kulturkooperation von Stadt und Uni, was es so bisher nicht gab. Ziele sind eine Förderung des studentischen Lebens, eine Unterstützung bei studentischen Kulturprojekten und damit eine weitere Belebung der Innenstadt. Ein Teil des Zuschusses soll auch in Projektmittel fließen.

"Von der Kulturkooperation profitieren alle Studierenden und die gesamte Stadtgesellschaft", zeigte sich die zuständige Dezernentin Milena Manns überzeugt. Auch Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) betonte: "Den Studierenden geht es nicht um das Geld. Was sie bewegt ist, dass Frankfurt ein spannender Ort ist. Und das sie im Gegensatz zu anderen Uni-Städten hier die Chancen haben, den Ort mitzuprägen und Spuren zu hinterlassen."

In den Gremien der Stadtverordneten hatte die Vorlage trotzdem für kontroverse Diskussionen gesorgt. Der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen lehnte den Vorschlag mehrheitlich ab. Im Bildungsausschuss gab es eine knappe Zustimmung. Ein Großteil der Stadtverordneten äußerte sich am Donnerstag jedoch positiv zu dem Vorhaben. Dass das Begrüßungsgeld abgeschafft werde, sei "nachvollziehbar", so Robert Lange (CDU), "besonders dann, wenn es seinen Zweck nicht erfüllt und zu Mitnahmeeffekten geführt hat". Auch Stefan Kunath (Linke) erklärte, dass es für Studenten wichtiger sei, sich einbringen zu können, als die Semestergebühren erstattet zu bekommen.

AfD kritisiert Stellenzuwachs

Seine Fraktion habe sich schwer getan mit der Vorlage, berichtete Bodo Almert (Grüne/BI Stadtentwicklung). "Wir wären eigentlich dafür, das Begrüßungsgeld beizubehalten, oder es zumindest intelligenter zu gestalten", sagt er. Ingolf Schneider (AfD) beglückwünschte die Verwaltungsspitze "zu dem Mut, zu sagen, wir schaffen das ab, da es offensichtlich nichts gebracht hat". Dafür jedoch gleich wieder eine neue Stelle zu schaffen, "ist für uns nicht nachvollziehbar".

Sowohl die Universität als auch die Studierendenschaft sehen den Plänen positiv entgegen. Das Begrüßungsgeld hatte "keine Relevanz, um Studierende an die Stadt zu binden", sagt Janine Nuyken, Vize-Präsidentin der Viadrina. Mit einer Kulturkoordination sei dieses Ziel besser zu erreichen. "Der große Vorteil den Frankfurt Studierenden zu bieten hat, ist, dass man etwas selbst gestalten kann und damit auch gesehen wird. Das sind Sachen wie Unithea und vieles mehr. Absolventen berichten uns immer wieder, wie dankbar sie dafür sind, dass Sachen wie das Fforst möglich waren." Ein weiterer Aufgabenbereich sei, das große Kulturangebot in der Stadt "neu an die Studierenden heranzutragen".

Auch Marie Glißmann, Asta-Referentin für Hochschulpolitik, findet das Vorhaben "sinnig". Eine Person, die sich in Uni und Stadt auskennt, auch mit den Fördertöpfen für Projekte, wäre super", sagt sie. Glißmann weist auch darauf hin, dass es viele nicht weiße Studierende mit Migrationsgeschichte an der Viadrina gebe, oft pendelten sie aus Berlin. Die trauten sich aus dem geschützten Raum der Uni nicht einfach heraus, um in der Stadt etwas aus die Beine zu stellen. Auch in der Hinsicht sei eine solche Anlaufstelle wichtig.