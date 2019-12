Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Vor wenigen Tagen fand ein Abstimmungstermin zur Zukunft der Zehdenicker Havelland-Grundschule und des dortigen Hortes statt – vor dem Hintergrund des geplanten Umzuges der Schule an den Standort Marianne-Grunthal-Straße. Darüber informierte Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) jüngst den Stadtrat. So soll nach seinen Informationen der Neubau am Kita-Standort Sonnenschein, der voraussichtlich Ende kommenden Jahres errichtet sein soll, 52 Kindern Platz bieten.

Kita-Essen wird kontrolliert

Die Aqua Zehdenick GmbH hat laut Kronenberg die Bewirtschaftung des neuen Festplatzes übernommen – ab kommendem Jahr gelte das. Eine Kosten-Nutzen-Analyse der möglichen Arbeit der Aqua in den Ortsteilen gebe es nicht, räumte der Bürgermeister ein. Allerdings habe man sich darauf verständigt, dass man in zwei Jahren gemeinsam Bilanz der Arbeit ziehen werde.

Die Seile am Steg unweit des Festplatzes sollen durch Kunststoffseile ersetzt werden, kündigte Kronenberg an. Weiterhin informierte er, dass die Qualität der Essensversorgung in den Kindereinrichtungen kontrolliert werde.

Zum Jahresende kündigen sich überdies Veränderungen in der Stadtverwaltung an: Vier Mitarbeiter beenden ihr Arbeitsverhältnis mit der Stadt, wobei drei Mitarbeiter schon im Laufe des Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurden. Zum 31. Dezember wird außerdem eine Kündigung wirksam, erklärte der Bürgermeister. Zwei Mitarbeitern wurde bereits zum 30. Juni gekündigt.