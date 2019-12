Ulrike Gawande

Kränzlin (MOZ) Eine Grundsteinlegung der besonderen Art gab es am Freitagmorgen in Kränzlin, denn die Bodenplatte der neuen Kita wurde bereits gegossen. Und auch die ersten Mauern des Gebäudes An den Eichen 15a wachsen bereits in die Höhe. Dort, wo zukünftig 66 Kinder spielen und toben werden, soll bereits im Frühjahr Richtfest gefeiert und im Sommer Einzug gehalten werden, hofft der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse (Zweiter von rechts). Mit geübten Handgriffen verschloss er mit Kelle und Mörtel den Stein, in dem eine Zeitkapsel mit Zeitungen und einem Text der Kita-Kinder an diesen Tag erinnern soll. Der Name der neuen Einrichtung, die 2,1 Millionen Euro kosten wird, wird erst 2020 bekanntgegeben.