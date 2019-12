Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Sie sind in dem Alter, in dem es vor 75 Jahren zur Flak-Helferausbildung oder als letztes Aufgebot zur immer näher rückenden Front ging. Achtklässler der Seelower Bertolt-Brecht-Oberschule werden sich in den kommenden zwei Jahren mit dem Krieg im Oderland beschäftigen, den Schlachten am Warthebogen und um Küstrin und Seelow. Ihre Partner kommen aus dem polnischen Pniewo (Osterwalde), wo sich einst der Ostwall befand.

Berührende Berichte

Der Auftakt war bereits spannend. Selbst die, sie sonst gern cool sein wollen, bekamen bei den Schilderungen von Joachim Kozlowski, Umbetter beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Gänsehaut. Mit Rücksicht auf das Alter der Schüler verzichtete der Umbetter zwar weitgehend auf die Bilder von Überresten Gefallener. Aber er nannte Zahlen. Berichtete davon, wie jung viele der im Krieg getöteten Menschen waren und vor allem, dass es noch immer Massengräber mit zivilen Opfern, Frauen und Kindern gibt, die erst nach so langer Zeit entdeckt und umgebettet werden können. "Ihre Körper vergehen, aber ihre Würde bleibt", betonte Kozlowski und mahnte, auf jedwede Gewalt zu verzichten. Er brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass alle Gewalt wieder Gewalt hervorbringt. Und wer sich bereit erkläre, sich eine Waffe umzuhängen, sich in eine Uniform stecken zu lassen, der müsse damit rechnen, auch einmal in einem der Pappsarkophage zu landen, die gerade mal so groß sind, dass ein menschlicher Oberschenkelknochen darin Platz hat. Das beeindruckendste Foto, gezeigt von Kozlowski, war von einer Hochzeitsgesellschaft. Es entstand, kurz bevor sie im Krieg alle ermordet wurden. Die Überreste der gesamten Gesellschaft wurden vor kurzem aus einem Massengrab geholt.

Zum Auftakt des Projektes wurde eine Ausstellung eröffnet, die die Ergebnisse eines Projektes zeigt, das der Volksbund mit der Deutschen Gesellschaft vor zehn Jahren im polnischen Swinoujscie (Swinemünde) durchgeführt hatte. Jeweils 20 deutsche, polnische und französische Schüler hatten sich dort mit den Kriegsereignissen und vor allem mit den dortigen Gedenkstätten und Kriegsgräberstätten beschäftigt. Meist Flüchtlinge aus Ostbrandenburg und Westpreußen waren die Opfer eines Luftangriffs, der am 12. März 1945 eigentlich den Kriegsmarinehafen von Swinemünde treffen sollte, tatsächlich aber den Kurpark bombardierte. Rund 20 000 Tote liegen auf dem Golm, einem Usedomhügel, begraben, Die Jugendlichen haben die Kriegsgräber fotografiert und ihre Gefühle aufgeschrieben. Einige haben ihre Nachnamen mehrmals auf den Tafeln gefunden und gesehen, wie jung die Menschen getötet wurden. "Zuvor haben wir die Hintergründe dieses Krieges mit den Jugendlichen besprochen", erklärte Jan Roessel, Referent der Deutschen Gesellschaft.

Fragen nach dem "Warum"

Auch die Jugendlichen aus Seelow und Pniewo werden sich mit dem Krieg auseinandersetzen. Auch sie wissen über das "Warum" des Krieges, bei dem rund 50 Millionen Menschen starben, Bescheid, betonte Geschichtspädagogin Kerstin Wachsmann. Sie, ebenso wie Tobias Seyfarth von der Kreisverwaltung und die Klassenlehrer Patrick Lyhs, Constanze Kube sowie Tobias Voigt und Enrico Holland vom Zeitreise-Verein werden die Jugendlichen bei dem Projekt begleiten.