Berlin (NBR) Das neue Spitzenduo der SPD hat die Partei erst mal hinter sich versammelt. Doch wurde diese Einigkeit mit zusätzlichen Posten erkauft.

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind mit einem klaren Arbeitsauftrag an die SPD-Spitze gewählt worden: Sie sollen die Partei umkrempeln, um ein Weiter-so zu verhindern. Weder in den Inhalten noch im Stil und in der Form. Tatsächlich hat das Führungsteam jetzt schon erreicht, dass die SPD linker wahrgenommen wird als jemals zuvor seit 1998. Allein der Fakt, dass sie nicht Teil der Regierung sind und einen höheren Mindestlohn sowie ein Ende der Schwarzen Null fordern, verleiht dem Duo bei den SPD-Mitgliedern einen Vertrauensvorschuss.

Doch dieses Vertrauen ist scheu, und das Risiko, es gleich wieder zu verspielen, ist groß. Deshalb ist nur schwer zu verstehen, warum Esken und Walter-Borjans bereit waren, fünf statt drei Stellvertreter wählen zu lassen, damit es bloß nicht zum Showdown zwischen Kevin Kühnert und Hubertus Heil kommt. Sie nehmen damit in Kauf, dass die Konflikte zwischen den Strömungen in der SPD einfach mit Posten zugekleistert werden. Sicher, in der SPD müssen jetzt Brücken gebaut werden. Diese werden aber alles andere als stabil sein, wenn sie zu sehr nach einem "Weiter-so" aussehen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier: SPD-Parteitag lehnt Antrag zu Ausstieg aus GroKo ab