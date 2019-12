Eva Maria Lubisch

Dolgelin (Freie Autorin) Schule und Hort – Bildung und Betreuung an einem Ort", unter diesem Motto öffneten am späten Donnerstag-Nachmittag die Dolgeliner Grundschule "Jozef Vervoort" und ihr Hort "Happy Kids" die Türen. Zukünftige Abc-Schützen mit Eltern und auch Geschwistern wurden von den engagierten Schülerlotsen der 5. und 6. Klasse freundlich im Eingangsbereich zum gemeinsamen Tag der offenen Tür empfangen. Dort erhielten die Schüler in spe und ihre Eltern einen Laufzettel für alle angebotenen Mit-Mach-Stationen mit der Aussicht bei erfolgreichen Teilnahme an allen einen dekorativen Stern zu erhalten.

Schülerlotsen halfen mit

Grundschullehrerin Marit Lehmann beantwortete für die erkrankte Schulleiterin Antje Riedel die Fragen der vielen Besucher und betonte: "Wir hoffen sehr, dass unsere Veranstaltung, die wir mit viel Aufwand und Liebe erstellten, erfolgreich sein wird". Und schon ging es mit den ersten Besuchern aus den Einzugsgebiet Amt Seelow-Land mit den Schülerlotsen durch das Gebäude. Alle Klassenräume waren geöffnet und präsentierten sich mit weihnachtlichen Basteleien, Fotoarbeiten, Klassenchroniken und mehr. Inga Brand und Jörg Oehley von der Kulturmühle Lietzen zeigten in der Werkstatt das Herstellen von bunten Wachskerzen. "Von der Kita Leitung Mallnow wurde uns diese Schule empfohlen, hier wird vieles gefördert und angeboten. Unser fünfjähriger Sohn Jack ist ein Friemler, er probiert vieles aus und möchte schon am liebsten mit Zahlen und Buchstaben loslegen", erklärte stolz René Zischka aus Carzig. Nach Schokolade und Äpfeln duftete es in der Hauswirtschaftsküche.

Dort wurden mit Lehrerin Michaela Würzner leckere Äpfel in weiße und braune Schokolade getaucht. Amalia (5) und Mama Ulrike Ehlers aus Dolgelin gefiel die Aktion. Bei der Bastelstation entstanden lustige Elchköpfe mit Lutscher und kreative Malereien von den Erzieherinnen Mandy Sagitz und Claudia Schilling. Mit der Musik- und Kunstlehrerin Karin Seifert wurden in der oberen Etage bunte Rasseln gebastelt und getestet. Der Blick durchs Mikroskop im Naturwissenschafts-Raum kam ebenso gut an wie im Haus-Anbau das von Gabriele Dräger angebotene Horch-Training mit Mozarts Musik.

Kämpferisch zeigten die Kinder der Ringer-AG in der Turnhalle ihr Können. Sie werden von den Frankfurter Trainern Heiko Riedel und Ingolf Schöllner wöchentlich betreut. Bei einem kleinen Imbiss vom Schul-Förderverein im Speiseraum klang der "Tag der offenen Tür" aus. Die Eltern bewerteten dieser Veranstaltung positiv. Am 14. Januar, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr können künftige Erstklässler in der Dolgeliner Grundschule angemeldet werden.