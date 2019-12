Wie hier am Bahnhof Friedrichstraße wirbt die Stadt im Dezember an mehreren Bahnhöfen für die Vorzüge, die Frankfurt zu bieten hat. © Foto: Rene Matschkowiak

Bürgermeister Claus Junghanns und Werbefachfrau Franziska Koch verteilen Stoffbeutel mit der Aufschrift "Jetzt Ex-Pendler werden" an Reisende, die in Berlin den Regionalexpress aus Frankfurt verlassen haben. © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wieder dorthin ziehen, wo meine Ex-Freundin wohnt?", zeigt sich ein Fahrgast auf dem Bahnhof Friedrichstraße in Berlin skeptisch, als er am Freitagnachmittag von Frankfurts Bürgermeister Claus Junghanns (CDU) einen Beutel mit der Aufschrift "Jetzt Ex-Pendler werden" überreicht bekommt.

Es ist der überregionale Start der Kampagne "Besser Frankfurt Oder?" Nicht nur der Bürgermeister der Stadt verteilte am Nikolaus-Tag auf dem Berliner Bahnhof Stoffbeutel mit Schoko-Weihnachtsmann und einer Werbekarte als Inhalt, die auf Frankfurt als künftigen Wohnstandort hinweist. Auch zwei Damen der Werbeagentur Runze und Casper stehen an der Rolltreppe. Die Agentur, die schon das Doppelstadtlogo entworfen hatte, bekam 2018 nach einer Ausschreibung den Zuschlag für die Kampagne. Immer wenn ein Zug aus der Oderstadt eintrifft, werden die Werbeartikel an die Reisenden verteilt. Über ihren Köpfen unter der Decke des Bahnhofs Frie-drichstraße schwebt – wie auch auf anderen Berliner Bahnhöfen – ein überdimensionales Plakat mit der Aufschrift "Besser Doppelstadt als Speckgürtel Oder?"

"Es gibt durchaus Menschen, die Interesse haben", sagt Werbefrau Franziska Koch. "Einige haben sich Zeit genommen und wir konnten früh, als wir die ersten Beutel verteilt haben, sehen, dass sich danach die Klickzahlen auf die Webseite Besser-Oder.de erhöht haben. Außerdem fragten auch einige nach", hat sie bemerkt. Die meisten hasten allerdings – wie auf Bahnhöfen üblich – vorbei. "Ziel der Kampagne ist ja auch nicht, Zehntausende nach Frankfurt zu locken. Aber immerhin soviel, dass die Einwohnerzahlen auch noch in einigen Jahren stabil bleiben oder sogar leicht steigen", sagt Junghanns. "Frankfurt hat dafür viel zu bieten", findet er. Dazu gehören viel Grün, viel Kultur und andere Freizeitmöglichkeiten sowie eine gute Infrastruktur.

Der Startschuss für die Kampagne wurde Anfang des Jahres gegeben. Danach waren die Frankfurter gebeten worden, 100 gute Gründe für ihre Stadt aufzuschreiben. "Das hat super geklappt, es waren zum Schluss sogar 139 Gründe", berichtet der Beigeordnete. "Das hat in sozialen Netzwerken schon dazu geführt, das positiver über Frankfurt geschrieben wird", findet er.

Das Besondere ist, dass für die Kampagne kein Geld aus der Stadtkasse geflossen ist. "Es soll eine Kampagne von Frankfurtern für Neue oder Wieder-Frankfurter sein, deswegen haben wir Unternehmen aus der Region um Unterstützung gebeten", sagt Junghanns. Neun Firmen und Institutionen haben jeweils 12 000 Euro gegeben und damit das Budget bis Mitte 2020 aufgebracht. Darunter der Mittelständler Elektro Jahn, aber auch das Brauhaus, die FWA oder die Sparkasse.

Auch Senioren als Zielgruppe

Dabei richtet sich die Kampagne nicht nur an Pendler mit Plakaten und Spots auf Bahnhöfen und in Zügen. Auch Senioren wurden schon in Rundfunkspots angesprochen, nach Frankfurt zu ziehen. Und an Familien mit Kindern wendet man sich im nächsten Frühjahr im Tropical Island aber auch in der Zeitschrift Himbeer, die in Berlin erscheint und ebensolche junge Familien als Zielgruppe hat. "Einige Anfragen bei Elisabeth Latta, die am Empfang der Stadt arbeitet, hat es schon gegeben", erzählt Claus Junghanns. Ziel soll sein, dass Interessierte viele Informationen aus einer Hand und möglichst schnell erhalten. Junghanns freut die Nachfrage besonders. "Ich war selbst jahrelang Pendler". sagt er. "Im Endeffekt ist es verschenkte Lebenszeit".